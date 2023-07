Creador de “The Last of Us” habló sobre posibilidad de una tercera temporada 

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La serie “The Last of Us” ha causado furor este año. No solo se ha cubierto de nominaciones en los premio Emmy, sino que ha sido un éxito total de crítica y público. Sabemos ya con seguridad que hay una segunda temporada en camino, pero muchos nos preguntamos si con esa temporada será suficiente para cubrir las aventuras de Joel y Elly del segundo juego. Pues bien, el showrunner de la serie ha querido ahora aportar algo de luz sobre el asunto.

Por Gizmodo

En una entrevista con Deadline, Craig Mazin, uno de los creadores y showrunners de la serie, ha confirmado que, salvo debacle, la serie no acabará con esta segunda temporada: “Va a ser más de una temporada. Hay mucha más historia, por lo que la serie no terminará con la temporada 2 a menos que la gente no la vea y la decidan cancelar”.

La decisión de alargar la serie parece también razonable desde el punto de vista narrativo. El segundo juego de The Last of Us es notablemente más extenso y complejo que el primero, por lo que se antoja complicado condensarlo en tan solo una única temporada más.

