Twitter empezó a pagar por tuitear: cómo ganar hasta 40.000 dólares

Entre los muchos anuncios que hizo Elon Musk en este año, hubo uno en el que prometía que Twitter iba a compartir sus ingresos por publicidad con los usuarios más activos de la plataforma. Y si bien pocos creyeron, ahora se está convirtiendo en una realidad para muchos.

Por: Clarín

Este programa, que busca promocionar la actividad en la plataforma, fue anunciado por el propio Elon Musk en febrero de 2023 y comenzó a pagar a los suscriptores de Twitter Blue seleccionados.

Según reportan algunas cuentas comenzaron a llegar notificaciones sobre depósitos, como es el caso de Brian Krassenstein, periodista de tecnología, quien afirma haber recibido más de 24.000 dólares. Lo mismo le ocurrió a Benny Johnson, quien tiene un cheque de 9.000 dólares en su cuenta.

“Estamos ampliando nuestra oferta de monetización de creadores para incluir el reparto de ingresos publicitarios para creadores. Esto significa que pueden obtener una parte de los ingresos publicitarios, comenzando por las respuestas a sus publicaciones. Esto es parte de nuestro esfuerzo por ayudar a las personas a ganarse la vida directamente en Twitter”, dice un anuncio oficial.3

Surprise! Today we launched our Creator Ads Revenue Sharing program.

We’re expanding our creator monetization offering to include ads revenue sharing for creators. This means that creators can get a share in ad revenue, starting in the replies to their posts. This is part of our…

— Twitter (@Twitter) July 13, 2023