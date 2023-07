Enorme asteroide pasó a una distancia peligrosa de la Tierra y nadie se dio cuenta... sino dos días después (VIDEO)

Los astrónomos del Observatorio Atlas de Sudáfrica vieron por primera vez el 2023 NT1 el 15 de julio, dos días después de su máxima aproximación a la Tierra. El asteroide entró en un radio de 96.000 km del planeta, aproximadamente un cuarto de la distancia de la Luna a la Tierra.

Por: WikiVersus

“Solemos estar al tanto de cualquier objeto espacial potencialmente peligroso mucho antes de que se acerque a nuestro planeta. Por ejemplo, el asteroide 1994 XD, de hasta 830 metros de diámetro, se acercó el mes pasado a 3 millones de km de la Tierra, pero fue descubierto en 1994”.

Sin embargo, el asteroide 2023 NT1 era diferente, ya que viajaba hacia nosotros desde el Sol y, por tanto, estaba oculto por el resplandor de la estrella. Esta fue la misma razón por la que nadie vio un asteroide de 20 metros en 2013 hasta que explotó sobre la ciudad rusa de Cheliábinsk en 2013, enviando una onda expansiva que hirió a 1.500 personas y dañó edificios.

Newly-discovered #asteroid 2023 NT1 passed about 1/4 the Moon's distance on July 13, but wasn't discovered until July 15, as it approached Earth in the daytime sky. It may be as large as 60 meters across, possibly larger than the asteroid that caused Meteor Crater in Arizona. pic.twitter.com/VLXB4ChTMJ

— Tony Dunn (@tony873004) July 16, 2023