VIDEOS: Tiroteo en un Walmart de Florida dejó un muerto y dos heridos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este miércoles 19 de julio, la policía de Florida, en Estados Unidos, registró un tiroteo dentro de un supermercado Walmart en condado de Miami-Dade. En medio del pánico desatado por los disparos, se informó que tres personas resultaron heridas, sin embargo, una de ellas habría muerto al llegar al hospital.

Por Semana

El hecho tuvo lugar en una tienda Walmart en medio de la autopista South Dixie en Florida City, según informó el medio Local 10. Tras el tiroteo, todas las personas dentro de la tienda fueron evacuadas por su seguridad. Y rápidamente, llegaron varias unidades de policía a la zona, recalcó el medio citado, agregando que la situación se presentó sobre las 3 de la tarde.

A través de redes sociales se han viralizado una serie de videos en los que se ven las patrullas de la policía en medio del almacén, así como las personas evacuando el supermercado luego de que pararan los disparos.

?#BREAKING: Massive Police Response as Injuries Reported in a Shooting Incident inside a Walmart store

?#Floridacity | #Florida

Currently, Multiple Law enforcements and other emergency personnel are on the scene to a shooting incident inside a Walmart in Florida City,… pic.twitter.com/wmbbqTT9tv

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 19, 2023