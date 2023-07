Poco más de 20 minutos necesitó Messi para su primer doblete en el Inter Miami (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Leo Messi, titular este martes por primera vez en el Inter Miami, solo necesitó 22 minutos para conseguir su primer doblete con el conjunto de Florida en su encuentro frente al Atlanta United en la Leagues Cup.

El argentino se quedó solo en el minuto 8 tras una gran finta, recibió un pase perfecto de Sergio Busquets al hueco -primer partido también como titular para el centrocampista español- y Messi estrelló el balón primero en el palo pero luego aprovechó su propio rechace para lograr el tanto.

Busquets ? Messi

Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club ??#MIAvATL | 1-0 | ?#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023