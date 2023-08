“Esa es la peor lesión que he visto”: la escalofriante fractura que sufrió un luchador de MMA a 40 segundos del inicio del combate (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Imágenes sensibles. El ruso Grigoriy Ponomarev se lesionó de gravedad al no poder pisar la lona con firmeza tras un intento de derribo.

Por infobae.com

El luchador ruso Grigoriy Ponomarev fue víctima de una lesión escalofriante durante su enfrentamiento ante Mukhamamd Vakhaev por la categoría de los pesos pesados de la Absolute Championship Akhmat 161 (ACA) en la noche de Moscú.

I'm warning you now. This is a horrible, potential career ending injury.

Grigoriy Ponomarev destroys his leg/knee/everything at ACA 161. Wait for the replay pic.twitter.com/JTN4oAdrYH

— caposa (@Grabaka_Hitman) August 11, 2023