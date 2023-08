“Vengo con nuevo álbum”: Luli está a punto de convertirse en madre y sigue trabajando en su música

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Una nueva etapa en la vida de la artista Luli (@melaogirl) está por comenzar pues se convertirá en mamá, por primera vez, en pocos días.

Luego de haber culminado con total éxito la promoción de su sencillo “Oye mami”, la intérprete sorprendió a sus seguidores con la hermosa noticia, misma que la ha tenido muy emocionada, feliz y más centrada desde entonces, compartiendo sus cambios y evolución con todos sus seguidores a través de las redes sociales.

“Estoy demasiado contenta, pero sin ninguna expectativa, ya que poco a poco me iré adaptando, iré aprendiendo y nos iremos conociendo cada día más y más. Haré todo lo que esté en mis manos para dar lo mejor de mi como madre y poder estar ahí para mi bebé, siempre”, comenta Luli.

La futura madre y su esposo, el reconocido empresario Manuel Fajardo, le darán la bienvenida a su primogénito que llevará por nombre Dante. Y como es de esperarse, se ha preparado mucho para el tan anhelado momento.

“Como buena primeriza he hecho absolutamente todos los cursos –cuenta entre risas. Estoy cargada de mucha información. Ahora falta poner todo eso en práctica, y la verdad es que estoy muy ansiosa y nerviosa a la vez. Siento que he sido afortunada con mi embarazo, aunque he tenido meses en los que soy menos activa que otros, pero la verdad es que me he disfrutado cada trimestre”.

Y aunque experimenta uno de los mejores momentos de su vida, Luli ha seguido trabajando en lo que es su carrera como cantante.

Al respecto, cuenta que “ya tengo listo el tema y video que vamos a promocionar, es con un rapero norteamericano que saldrá el año que viene y, además, vengo con nuevo álbum. La música siempre ha estado presente y me encantaría retomar al 100 después de mi parto, y lo haré luego de dedicarle unos meses al bebé y a mí misma. Pero si habrá Luli para rato”.

Para conocer más de la artista, no duden en seguirla a través de sus redes sociales como @melaogirl.