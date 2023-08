Golpes, mordiscos e infidelidad: Las posibles razones por las que Sam Asghari le solicitó el divorcio a Britney Spears

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque hace tan solo unos días se hizo saber que Sam Asghari introdujo una demanda de divorcio y anunció que su relación con Britney Spears llegó a su final, detalles oscuros de la relación comienzan a tomar turno.

Los medios internacionales TMZ y Page Six han hecho eco de los detalles internos que podrían haber conducido hacia la separación.

Ya hace unos meses, TMZ había hecho mención a los “profundos problemas” de la pareja, esto a través del documental que hablaba de la tutela legal de la cantante. En el mismo material cuentan que, en varias oportunidades, el también experto en fitness, tenía que irse a dormir fuera de la casa. Las discusiones con Britney se tornaban muy violentas. También comentan sobre la adicción de la cantante a la cafeína y a las bebidas energizantes como el té verde y la Guaraná.

En enero 2023 varios reporteros gráficos capturaron a Sam Asghari saliendo del gimnasio con varios moretones en los brazos y además marcas de mordidas.

Cuando se le acercaron a preguntarle si estaba bien o si había tenido algún episodio, él mismo pidió que no lo fotografiaran. Todo esto según los detalles propios de fotoperiodistas de Page Six.

Por su parte, la fuente de TMZ, que en teoría, es un contacto directo a Sam Asghari, asegura que en ese mismo mes la cantante de la cantante atacó al actor mientras dormía y le dejó un moretón en el ojo. El informe también dice que él no la golpeó devuelta, pero que quedó completamente en shock de la actitud de su esposa.

Sam Asghari reportedly claimed his estranged wife, Britney Spears, violently attacked him while he was sleeping, leaving him with a black eye. https://t.co/kUcO9R7NgD pic.twitter.com/zpmBT3W7Ag

— Page Six (@PageSix) August 17, 2023