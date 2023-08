Misterio en el río Danubio: hallaron el cuerpo de un niño envuelto en papel de aluminio y atado a una losa de concreto

Su cuerpo fue encontrado el año pasado, el 19 de mayo, en el río Danubio, cerca de Grossmehring, en Baviera, Alemania

El niño, que se cree que tenía cinco o seis años cuando murió, había sido cargado con una losa de piedra y envuelto en papel de aluminio.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

No se sabe cuánto tiempo estuvieron los restos del niño en el río antes de ser descubiertos, y la policía alemana no ha podido identificar al niño.

Los investigadores creen que medía aproximadamente 110 cm de altura, pesaba 15 kg, tenía cabello castaño y tipo de sangre O.

Han creado una reconstrucción en 3D de cómo creen que podría haber sido y ofrecieron una recompensa de 10.000 euros a cualquiera que presente alguna pista.

Se cree que el niño había pasado tiempo en otros países, por lo que ahora están involucrados la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y sus 195 países miembros, incluido el Reino Unido.

Do you know this boy?

German police and INTERPOL are asking for the public’s help in identifying a deceased boy and to determine the suspicious circumstances surrounding his death.#IdentifyMehttps://t.co/C3tR6mJHAh

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) August 29, 2023