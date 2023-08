Transitar la carretera Coro-Morón se ha convertido en una travesía mortal

La carretera nacional Coro-Morón, que conecta al estado Falcón con el centro del país, está en pésimas condiciones, poniendo en riesgo a cientos de personas que transitan por la vía, bien sea de día o de noche.

Corresponsalía lapatilla.com

Los conductores de la vía relataron a lapatilla.com que es una vía sumamente peligrosa, ya que solo han reparado el tramo desde la entrada de Puerto Cabello hasta Chichiriviche, lugar donde se ubican los cayos y las playas más visitadas de Falcón, mientras el resto de la carretera tiene muchos desniveles, grandes huecos, no hay alumbrado ni señalización, las ramas de la vegetación alcanzan los vehículos y en la vía no hay servicio de grúas ni estaciones de servicios que trabajen las 24 horas y la conectividad es nula.

Falcón es uno de los siete estados donde aumentó el precio del peaje a partir del pasado 15 de agosto. Los nuevos precios fueron fijados en la resolución 010 del Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPPT) publicado en la Gaceta Oficial número 42.457 del 22 de febrero de 2023.

Las tarifas se establecen según el tamaño de los vehículos. Los pequeños pagan 15 bolívares (casi medio dólar), mientras que el más caro es el paso para una unidad de carga pesada de cinco ejes que paga 200 bolívares. En los peajes de Falcón no aceptan dólares, se debe pagar en bolívares en efectivo o por punto de venta, aunque la señal telefónica es casi nula.

A lo largo de la carretera Coro- Punto Fijo, que conecta a la Península de Paraguaná con el resto del país, no se ve ninguna mejoría, como tampoco se observa a lo largo de la Coro-Morón hasta Yaracal, municipio Cacique Manaure.

Hablan los choferes

Omar Hernández maneja cada 15 días desde Falcón hasta Caracas para llevar encomiendas o pasajeros. “De verdad que la Morón-Coro necesita un cariñito. No es posible que eso no se asfalte desde hace muchos años cuando la hicieron. Sí han puesto algunos paños de asfalto, pero es peor el remedio que la enfermedad, porque la carretera está en desnivel y completamente oscura. Ya no hay ni ojos de gatos y con esos desniveles, uno lo que se puede es voltear”, dijo.

Hernández no se niega a pagar los peajes, pero cree que debe haber más compromiso para reparar la vía e implementar un servicio atención vial, porque aparte de que no hay señal de celular, si se accidenta tendrá que esperar que otro vehículo se pare y los auxilie.

“Antes viajaba mucho de noche, la carretera rinde más y hay menos tráfico y protestas, pero en las condiciones que está es sumamente peligroso, porque así como hay conductores que la conocemos, hay otros que nunca han pasado por ahí y pueden causar un desastre”.

Alberto Díaz viaja de Falcón a Barquisimeto semanalmente para llevar a su madre a consultas como paciente oncológico. “Uno sale y se encomienda a todos los santos. No puedes pasar de 40 kilómetros por hora, porque pasas un hueco y el carro salta. Mi mamá no puede vivir esa zozobra de la carretera, pero no nos queda de otra. Tratamos de viajar de día y llegar a un hotel, es más gastos, pero antes nos íbamos de noche para llegar directo a la consulta, pero pasamos varios sustos por las condiciones de la carretera”.

Carlos Becerro viaja de Coro a Caracas dos veces al año y no ha visto mejoría en la vía en mucho tiempo. “Anoche me pegué a una buseta, iba detrás de ella, porque esos choferes se conocen muy bien la carretera, pero es horrible como uno tiene que ir pegado al volante para estar atento. El que no conoce la vía, se pierde, porque lo único que tiene luz es la entrada a los pueblos. De resto es una oscurana y sin ningún tipo de señalización”.

Los choferes coinciden en que al llegar al estado Carabobo, se nota la diferencia: hay marcadores en la vía, alumbrado público, incluso, la vegetación cercana no llega a la carretera, además no hay huecos. Piden al gobernador chavista de Falcón, Víctor Clark, ponerle atención a tan importante vía antes de que ocurran más desgracias.

En febrero de 2021, el gobierno regional chavista reconoció que desde hacía 15 años no se ponía una gota de asfalto en la carretera. El gobernador informó que en ese momento había comenzado los trabajos con 2.000 toneladas, además de labores de limpieza de la vía, colocación de ojos de gato y la restitución del servicio de alumbrado público en los poblados adyacentes a la importante arteria vial.

La meta es estabilizar la vía que está muy deteriorada e ir cambiando el asfalto por tramos durante todo el año y así tener una vía completamente nueva. En la primera etapa se pondrían 12.000 toneladas, pero la meta era de 30.000 toneladas.