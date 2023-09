¡Arepa Power! Ronald Acuña Jr. hizo historia con su grand slam ante los Dodgers (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Ronald Acuña Jr. escribió su nombre en los libros históricos de las Grandes Ligas, al convertirse este jueves en el primer pelotero con 30 cuadrangulares y 60 o más bases robadas en una temporada.

lapatilla.com

Después de varios días en el que buscaba el ansiado batazo, finalmente llegó en el segundo inning del juego ante los Dodgers de Los Ángeles. El de La sabana descargó todo su poder por el jardín izquierdo y remolcó cuatro rayitas, para llegar a las 83 en lo que va de la campaña.

. @RonaldAcunaJr24 just became the first member of his own club. ? pic.twitter.com/fD0OWXgnMT

El batazo tuvo una velocidad de salida de 110.5 millas por hora y recorrió una distancia de 429 pies.

Asimismo, Acuña Jr. es el primer pelotero en tener dos zafras de 30 vuelacercas y 30 almohadillas estafadas a los 25 años de edad. En 2019 despachó 41 bambinazos y se robó 37 bases. También es el primer jugador con múltiples temporadas con dichos registros en su carrera, según indicó la periodista Sarah Langs en su cuenta de Twitter .

Ronald Acuña Jr. had 41 HR & 37 SB in ’19

He's the 1st player with 2 30/30 seasons thru his age-25 season

and 1 of 14 players with multiple such seasons in a career

— Sarah Langs (@SlangsOnSports) September 1, 2023