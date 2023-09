Hija de Eduardo Carvajal exige al régimen de Maduro conocer el paradero de su padre tras detención (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

La tarde del pasado lunes 4 de septiembre se pudo conocer de manera extraoficial la detención de Eduardo Carvajal, hermano del “Pollo” Carvajal por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en el estado Monagas.

lapatilla.com

En este sentido, su hija Iraís Carvajal denunció a través de las redes sociales la detención de su padre y detalló lo sucedido “ocho hombres fuertemente armando lo detuvieron diciendo que un jefe lo había mandado”.

“Hago un llamado al gobierno nacional para saber, exijo saber el paradero de mi padre al cual se lo llevaron hoy, a las 4 de la tarde, de acá de nuestro municipio ubicado en la urbanización las Cayenas en Maturín, estado Monagas”, dijo Iraís Carvajal en un video publicado por el portal 6tovisión

“No supimos de él hasta las siete de la noche que me llamó y me dijo: ‘Estoy en el aeropuerto de Maturín y me llevan detenido a Caracas porque allá es la entrevista con el supuesto jefe’. No sabemos nada de él, no sabemos que organismo se lo llevó”, dijo.

Aquí el video completo: