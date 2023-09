Marelbys Meza se destapó en el polígrafo sobre su trabajo en la casa de Armando Benedetti

“La que se robó la blusa fue la señora que planchaba, ella no se sometió al polígrafo, la señora se asustó y devolvió la blusa. La blusa era costosísima”, dijo la mujer.

En su entrevista con SEMANA , en medio del escándalo, el entonces embajador en Venezuela explicó el papel que cumplió al llevar a Marelbys a trabajar a Venezuela meses después del robo en la casa de Sarabia. “Yo no extorsioné a Laura Sarabia con Mary… A mí me buscaron para que la contratara, para que no se acercara a ustedes los periodistas.”, dijo.

La misma Marelbys habló de ese episodio, en una entrevista con este medio. “Yo no tengo nada que esconder, él me llevó a trabajar… él me lleva porque él lleva a los niños. Era un puente. Hacia mucho no los veía. Él lleva a la señora. Me reencuentro con ella”, agrega sobre ese viaje.