Un vuelo realiza aterrizaje de emergencia por problemas estomacales de un pasajero: “Es un riesgo biológico”

Un vuelo de Delta de Atlanta a Barcelona se vio obligado a dar media vuelta y realizar un aterrizaje de emergencia después que un pasajero “tuviera diarrea durante todo el avión”.

Por NY Post

Traducción libre de lapatilla.com

El avión Airbus A350 llevaba dos horas de vuelo transatlántico desde Georgia a España el viernes cuando el piloto pidió regresar debido al fiasco fecal.

“Este es un problema de riesgo biológico”, dijo el piloto al control de tráfico aéreo, grabado desde LiveATC.com y compartido en X. “Tuvimos un pasajero que tuvo diarrea durante todo el avión, por lo que quieren que regresemos a Atlanta”.

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard. ??

The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (?xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1

— Thenewarea51 (@thenewarea51) September 3, 2023