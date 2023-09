Asesino fugitivo Danelo Cavalcante está armado: robó un rifle tras irrumpir en una casa, alertó la policía

El asesino fugitivo Danelo Cavalcante recibió un disparo del propietario de Pensilvania después de robar un rifle

El asesino convicto que escapó de una prisión de Pensilvania el mes pasado supuestamente irrumpió en una casa el lunes por la noche y el propietario le disparó siete veces después de robar un rifle, según un informe.

Por NY Post

Traducción libre de lapatilla.com

La policía estatal advirtió que Danelo Cavalcante ahora podría estar armado después de que, según informes, huyó con un rifle calibre .22 que robó de la casa, según Fox 29 Philadelphia.

Cavalcante fue visto en East Nantmeal Township, donde el propietario disparó contra alguien que coincidía con su descripción, informó Action News.

El hombre que encajaba con el perfil del preso huyó y no está claro si fue alcanzado por los disparos, ya que no se encontró sangre en el lugar.

Los investigadores también creen que el fugitivo Danelo Calvalcante robó la camioneta y piden la ayuda del público para localizar una camioneta Ford Transit 2020 tiene daños en el guardafango trasero izquierdo y en una unidad de refrigeración en la parte superior.

@USMS_Philly and @PAStatePolice seek the public's assistance in locating a 2020 Ford Transit van. Investigators believe fugitive Danelo Calvalcante stole the van. There is damage on the left rear fender and a cooling unit on top. Anyone with info is asked to call 717-562-2987. pic.twitter.com/JoP7Z66kKo

— U.S. Marshals Service Philadelphia (@USMS_Philly) September 10, 2023