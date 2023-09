Crisis diplomática entre Canadá e India tras la muerte de un líder sij

Click to share on Google News (Opens in new window)

Canadá e India siguen sumidos en una grave crisis, con expulsiones mutuas de diplomáticos, tras el asesinato de un líder sij en el país norteamericano

India anunció que un diplomático canadiense de alto rango tendrá que abandonar el país. “Se ha solicitado al diplomático en cuestión que abandone India en los próximos cinco días”, dijo el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La decisión es consecuencia de la “creciente preocupación por la interferencia de diplomáticos canadienses en nuestros asuntos internos y su participación en actividades antindias”, explicó el ministerio.

La expulsión responde a la de un alto diplomático indio anunciada unas horas antes por Canadá.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo ante el parlamento en Ottawa que hay “elementos creíbles” que sugieren que India pudo ser responsable del asesinato de Hardeep Singh Nijjar, un líder sij y ciudadano canadiense, en el oeste de Canadá en junio pasado.

“La participación de cualquier gobierno extranjero en el asesinato de un ciudadano canadiense en suelo canadiense constituye una violación inaceptable de nuestra soberanía”, dijo en su discurso.

India calificó de “absurdas” estas acusaciones, negando “cualquier acto de violencia en Canadá”. “Somos un Estado democrático con un fuerte compromiso con el estado de derecho”, subrayó el ministerio de Exteriores en un comunicado.

“Tienen como objetivo desviar la atención de los terroristas y extremistas jalistaníes, que han encontrado refugio en Canadá y continúan amenazando la soberanía y la integridad territorial de India”, añadió el ministerio.

Singh Nijjar era un activista favorable a la creación de un estado sij, conocido como Jalistán, y estaba buscado por las autoridades indias por presuntos actos de terrorismo y conspiración para cometer asesinatos.

Él negaba esas acusaciones, según la Organización Mundial de Sijs de Canadá, una ong que afirma defender los intereses de los sijs canadienses.

Tras el discurso de Trudeau el lunes, la ministra de Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, anunció la expulsión del jefe de la agencia de inteligencia india en Canadá (RAW).

“Las acusaciones de que un representante de un gobierno extranjero puede haber estado involucrado en el asesinato de un ciudadano canadiense aquí en Canadá, en suelo canadiense, no solo son preocupantes, sino que son completamente inaceptables”, dijo la ministra.

El gobierno indio acusa al gobierno de Trudeau de hacer la vista gorda de las actividades de los nacionalistas radicales sij que abogan por la creación de un estado sij independiente en el norte de India.

Canada's Foreign Affairs Minister Melanie Joly tells reporters that Canada has expelled the head of India's intelligence agency in Canada in response to allegations that the Indian government is behind the killing of Hardeep Singh Nijjar. pic.twitter.com/Fem6PqNS76

— True North (@TrueNorthCentre) September 18, 2023