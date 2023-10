Lotería de visas para EEUU en 2025: los 10 mejores consejos para ganar la green card, según el Gobierno

El sueño de millones de personas alrededor del mundo de emigrar a Estados Unidos legalmente con una visa de inmigrante en mano está más cerca de concretarse ahora que abre el plazo para inscribirse en el Programa de Visas de Diversidad 2025, popularmente conocido como la Lotería de Visas americana.

Por El Nuevo Herald

Los extranjeros que cumplen los requisitos pueden participar en la Lotería de Visas 2025 enviando la planilla electrónica de inscripción al sorteo a partir del mediodía del miércoles, 4 de octubre de 2023, y hasta el 7 de noviembre de este año, anunciaron las autoridades.

En una guía audiovisual publicada en su cuenta de X, anteriormente Twitter, y en páginas de las embajadas de Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EEUU que administra el sorteo ofreció una gama de 10 consejos para presentar la inscripción en el Programa de Visados de Diversidad DV-2025 con éxito. La Lotería pavimenta el camino de sus ganadores a la anhelada green card.

1 – Hay que calificar al programa de visados por diversidad

Para ser elegible a la Lotería de Visas 2025, debes cumplir dos requisitos:

-Ser nativo de un país que califica al sorteo DV-2025 dado que tiene bajos índices de inmigración a Estados Unidos.

-Cumplir con el requisito de educación o experiencia laboral mínimas.

2 – Utiliza las páginas de internet del gobierno de EEUU

Las autoridades consulares aconsejan utilizar únicamente los sitios web del gobierno estadounidense que terminan en “.gov” como fuente oficial sobre el Programa de Visados de Diversidad.

Thinking about registering for #DV2025? Beware of those who offer to help you for money. There is NO fee to enter. Any individuals or services that claim they can increase your chances of being selected are being dishonest.? DV selection is performed completely randomly from the… pic.twitter.com/xMEGfW7ukt

— Travel – State Dept (@TravelGov) September 29, 2023