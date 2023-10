Sistema Copérnico identificó agujero en la capa de ozono, el mayor en los últimos años

Click to share on Google News (Opens in new window)

El agujero en la capa de ozono sobre la Antártida ha aumentado este año y es uno de los mayores jamás registrados, según mediciones del satélite Sentinel 5P del sistema europeo Copérnico.

El agujero alcanzó un tamaño de 26 millones de kilómetros cuadrados el 16 de septiembre, aproximadamente tres veces la superficie de Brasil, indicó un comunicado de la Agencia Espacial Europea (ESA).

La nota recuerda que el agujero de la capa de ozono fluctúa con las estaciones, de forma que aumenta a partir de agosto para alcanzar su máximo anual entre la mitad de septiembre y la de octubre.

Three charts based on #CopernicusAtmosphere data you shouldn’t miss this month:

? Late September increase of wildfire emissions in Canada

? Ozone hole reaches its peak extent

? High ozone concentrations amid high temperatures in western Europe#AirQuality #AirPollution pic.twitter.com/aCpf8bkYPj

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) September 28, 2023