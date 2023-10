Con lentitud empezó proceso de Primaria en Bolívar

Al menos 111 centros estarán en distintos puntos del estado Bolívar para que los electores ejerzan su derecho al voto en estas Primarias 2023.

Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com

La instalación de mesas, toldos y todo el centro electoral inició pasadas las 7:00 de la mañana, aunque se estimaba que el proceso se abriera a las 8:00 de la mañana, algunos empezaron antes de lo establecido.

Por su parte, en el punto ubicado a las afueras del colegio Nazaret en Puerto Ordaz, al menos cinco miembros de mesa denunciaron irregularidades antes de iniciar el proceso.

“Llegué al punto a las 7:30 de la mañana. Me dijo la coordinadora que ya no podía estar aquí en el centro de votación, porque ya las mesas estaban constituidas. Entonces yo le dije, pero yo tengo mi credencial. Y me dice, sí, tú puedes tener tu creencia, pero no puedes estar aquí. Hazme el favor y te sales del centro de votación”, denuncio una de las afectadas.

Sumó que le preguntaron de qué partido político era. “Primero, yo no tengo por qué decir de qué partido soy. Independientemente de qué partido soy. Yo soy testigo, tengo mi credencial. ¿Por qué no puedo estar en el centro de mesa?”.

Mientras que otra afectada es del punto de votación del Colegio de Ingenieros dijo: “Yo tengo credenciales de secretaria y al llegar al centro me indicaron que yo no podía estar. Eso es egoísmo, agarrándose los partidos para ellos solo esas mesas”.