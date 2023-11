Crece la censura en los medios de comunicación de Venezuela: “La palabra dictadura está vetada de los noticieros”

Posteado en: Destacados, Nacionales

La consultora Sala 58 hizo un relevamiento de la cobertura periodística de las primarias opositoras. “No hubo entrevistas a los precandidatos ni análisis del debate”, dijo Luis Peche, coordinador del proyecto, en diálogo con Infobae

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

La consultora Sala 58 hizo un seguimiento de la cobertura periodística del proceso de las primarias de la oposición venezolana. El monitoreo, que se extendió desde enero hasta septiembre y también hizo foco en la jornada electoral del 22 de octubre, hizo hincapié en el trabajo de las señales privadas Venevisión, Televen y Globovisión.

Por Infobae

En diálogo con Infobae, Luis Peche, coordinador del proyecto, contó cómo fue la tarea que se llevó a cabo e hizo un análisis de las conclusiones del informe. “La palabra dictadura está vetada de los noticieros”, subrayó al ser consultado sobre cómo los medios hacen referencia al régimen de Nicolás Maduro.

“Comenzamos el estudio el 6 de enero de este año con la perspectiva de llevarlo a cabo hasta lo más cercano a la fecha de las primarias. El viernes 29 de septiembre cerramos la cobertura porque ya teníamos suficiente material y precisábamos de varios días para procesarlo”, inició Peche.

Y siguió: “Pudimos reseñar 3.910 noticias, vimos el comportamiento de los noticieros y las tendencias en cada uno de los canales. Estos tres son los principales medios privados que hay en Venezuela y por esa razón los elegimos”.

Consultado sobre el tratamiento al oficialismo y a la oposición, aseguró: “Hay tendencias que se mantienen. En el caso de denuncias contra el gobierno, hay que ir a lo específico de la naturaleza de la denuncia. Se veían reseñas negativas orientadas a temas coyunturales. Por ejemplo, tal alcalde no tapa baches o determinado gobernador no hizo tal cosa… Temas más de gestión, pero no aparecen los realmente importantes y que preocupan a la población. La palabra dictadura está vetada de los noticieros”.

“Respecto a la cobertura de las primarias opositoras, estos medios no hicieron entrevistas a los precandidatos y el debate estuvo prácticamente vetado de la programación. O sea, aparecieron un par de noticias coyunturales pero no el debate en sí. También hay un veto prácticamente total contra María Corina Machado y no es casual, dado que es la opositora con mejor imagen. Prácticamente no tiene cobertura al aire en ninguno de los espacios”, indicó.

Otro aspecto que destacó Peche es que muchas veces los noticieros reseñaban con voz en off la palabra de los precandidatos opositores. “Eso contribuye a la disparidad porque de los políticos oficialistas sí pasaban sus discursos escuchados de su voz”, reseñó.

Leer más en Infobae

Informe de Sala58 primaria censurada: monitoreo informativo de los principales noticieros de Venezuela:

El hito de la primaria

– No hubo operativos electorales, campañas de incentivo al voto o espacio de vocería para candidatos.

– Destacó la programación de entretenimiento, los espacios de opinión para voceros del PSUV y la reproducción de mensajes estigmatizantes contra candidatos y miembros de la CNP y la JRP.

– Durante la primaria no hubo cobertura alguna sobre la primaria, pero destaca que uno de los noticieros sí cubrió el video que se filtró de Carlos Prosperi, quien fue candidato a la primaria por Acción Democrática, y que denunciaba “irregularidades” durante la elección.

Balance

– Hubo 3910 notas relacionadas con la gente política durante los 9 meses monitoreados.

– 3225 notas fueron favorables al gobierno de Maduro (82,5%).

– 685 estuvieron referidas a sectores de la oposición (17,5%).

Monitoreo informativo de los principales noticieros de Venezuela: En el monitoreo realizado en 3 noticieros, Venevisión, Globovisión y Televen, del total de las 3910 notas, 2687 fueron positivas para el gobierno; 524 fueron positivas para la oposición; 516 fueron negativas para el gobierno; 151 fueron negativas para la oposición; 204 fueron notas de otros factores.

Televen

– Específicamente en Televen, 919 fueron positivas para el gobierno; 302 negativas al gobierno; 190 positivas para la oposición; 69 de otros factores; 49 fueron negativas para la oposición. Aunque Televen transmitió el mayor número de noticias positivas sobre las fuerzas democráticas, ello no se tradujo en notas relacionadas necesariamente a pronunciamiento de actores democráticos respecto a las primarias, las presidenciales de 2024 o el proceso de negociación de México. Más bien, el noticiero opta por dar cobertura a gobernadores y alcaldes sobre problemas de comunidades.

– A mediados de marzo se empezaron a incluir pronunciamientos de Jesús María Casal, con la transmisión de estas noticias de manera irregular y se mantuvo así hasta la renuncia de rectores del CNE y la renuncia de María Carolina Uzcátegui a la Comisión de Primaria.

– Televen además reseñó la mayor cantidad de noticias relacionadas al chavismo, pero también la mayor cantidad de notas desfavorables al régimen de Maduro. Estas noticias negativas para el chavismo provenían de reportajes sobre denuncias en el interior del país por fallas en los servicios básicos.

– El noticiero también se caracterizó por transmitir los jueves parte de lo dicho por Diosdado Cabello en sus programas de los miércoles, Con El Mazo Dando, en especial cuando sus comentarios eran agresivos contra la Plataforma Unitaria y la Comisión de Primaria.

Globovisión

– Respecto a Globovisión, 968 fueron positivas para el gobierno; 169 fueron positivas para la oposición; 78 fueron negativas para la oposición; 76 fueron notas de otros factores y apenas 69 fueron negativas para el gobierno.

– En este noticiero se registró la mayor cantidad de noticias en contra de las fuerzas democráticas, con casi el doble de noticias negativas de lo que lo hizo Televen.

– Se dio prioridad a reseñar las declaraciones de representantes de partidos judicializados como Luis Eduardo Martínez, Bernabé Gutiérrez o Juan Carlos Alvarado, en contra de la AN 2015 o la primaria. También se le dio amplia cobertura a declaraciones de Luis Ratti para desacreditar a la primaria.

– En abril se inició la cobertura a la primaria incluyendo pronunciamiento de precandidatos y miembros de la CNP que nadie más transmitía, pero ello también implicó un aumento en el número de noticias desfavorecedoras a la oposición. En agosto y septiembre el canal le dio prioridad a declaraciones de María Carolina Uzcátegui quien aseguraba que “no existen condiciones para el desarrollo de las elecciones”.

– Por parte del chavismo, Globovisión se caracterizó por darle una mayor cobertura a la AN del régimen, sus sesiones y los pronunciamientos de “diputados” voceros del régimen.

– También se le dio prioridad a lo dicho por Diosdado Cabello sobre las inhabilitaciones, negando que sea una estrategia promovida por el régimen.

– Se priorizaron transmisiones de declaraciones de Cabello, Maduro, Tarek William Saab, y Jorge y Delcy Rodríguez exigiendo el levantamiento de sanciones.

Venevisión

– En Venevisión, 800 notas fueron positivas para el gobierno; 165 positivas para la oposición; 145 fueron negativas para el gobierno; 59 fueron para otros factores; y 34 fueron negativas para la oposición.

– Este noticiero transmitió el menor número de noticias relacionadas a la oposición. Se optó por reseñar notas relacionadas directamente a pronunciamientos de la CNP.

– Durante agosto y septiembre se registró un aumento en la transmisión de noticias favorables a la primaria y pronunciamiento de candidatos con notas sobre las propuestas de Cesar Pérez Vivas, Roberto Enríquez, Gloria Pino, Tamara Adrian, Andrés Caleca, Andres Velasquez, Cesar Almeida, Carlos Prosperi, Delsa Solorzano y Freddy Superlano.

– Este canal dio menor cobertura a lo dicho por María Carolina Uzcátegui, en relación al resto de los noticieros. En su lugar, se optó por indicar que candidatos como Solórzano, Machado, Superlano y Pérez Vivas, anunciaron que tomarán medidas para “proteger” la primaria.

– Venevisión es el noticiero es el noticiero que le da mayor cobertura a las noticias de índole económico, así como a las denuncias realizadas por trabajadores estatales sobre la falta de pagos acordes a la prestación de sus servicios.

– Sobre la cobertura a noticias relacionadas al chavismo, Venevisión fue el canal que reseñó el menor número de noticias relacionadas.

– Toda nota sobre la Plataforma Unitaria y el proceso de diálogo en México fue antecedida por la transmisión de notas sobre la postura del chavismo al respecto.

– Durante los meses enero, febrero, marzo, agosto y septiembre se reseñó de manera constante los pronunciamientos de representantes de partidos judicializados en rechazo a la primaria.

– Se reiteraron las declaraciones de Diosdado Cabello asegurando que “las elecciones primarias no representan al sector opositor por completo” y que “la oposición venezolana no realizará las elecciones primarias previstas para octubre del 2023”.

– Se priorizó la postura de rechazo del chavismo ante las declaraciones del Consejo de DD.HH. de la ONU sobre Venezuela y lo supuestamente “politizado el éxodo de ciudadanos venezolanos”, así como a lo dicho por el chavismo ante el Consejo de DD.HH. sobre lo “perjudiciales” que son las sanciones.

– Esta tendencia también se mantuvo con todo lo relacionado a la Conferencia Internacional en solidaridad con los refugiados y migrantes de Venezuela.