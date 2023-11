VIRAL: Estadounidense se colocó un piercing en el ojo y contó cómo logró hacerlo (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Bree, una madre y amante de las modificaciones corporales de Estados Unidos, sorprendió a TikTok cuando mostró que se había hecho un piercing en el ojo. La joven aprovechó la viralización del video para promover una causa cercana a ella.

En un corto video, Bree, conocida en redes sociales como @apocalypticautopsy, mostró al mundo su perforación ocular, alcanzando los cerca de 15 millones de reproducciones en tan solo un par de días.

Los expertos no recomiendan hacerse un piercing en el ojo, puesto que este es un órgano delicado en el cual cualquier perforación podría causar infecciones, inflamación, daño al tejido ocular y pérdida permanente en la visión.

Entonces, ¿cómo logró Bree hacerse un piercing en el ojo? Por medio de un video de TikTok, la joven explicó que en realidad es una prótesis ocular, ya que desde hace dos años perdió dicho órgano a causa de un cáncer.

“Es una prótesis de ojo hecha por mi oculista. No puedo sentirlo cuando parpadeo y no, no puedo ver fuera de él… No intentes esto en casa. Esta es una prótesis hecha profesionalmente, no puedes perforar tu ojo, ¡se traducirá en pérdida de la visión!”, explicó la mujer en sus publicaciones de redes sociales.

Contó a sus seguidores que en 2020, mientras estaba embarazada de su segundo hijo, fue a un chequeo ocular de rutina para confirmar que todo estaba bien. En este, vieron algo extraño dentro de su ojo, por lo cual decidieron examinarlo.

Los resultados fueron desgarradores para Bree, quien descubrió que tenía melanoma ocular, un raro tipo de cáncer que se forma a partir de las células que producen la melanina en el iris.

