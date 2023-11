VIDEO: Intentaron entrar a robar a su casa en Los Ángeles y respondió de una manera sorpresiva

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La ciudad de Los Ángeles es una de las que presentan altas tasas de criminalidad en Estados Unidos. De acuerdo con Numbeo, una base de datos colaborativa, el índice de criminalidad es de 50,83 puntos y, según la percepción de los ciudadanos, ha aumentado en los últimos tres años principalmente debido al consumo y tráfico de drogas. Respecto a los delitos más comunes, el vandalismo y el robo son señalados como las mayores preocupaciones de los habitantes y como muestra de ello el caso de un hombre a quien intentaron asaltar en su casa.

Por El Tiempo

Un video captado por cámaras de seguridad registró el momento en el que un ladrón agrede a un hombre que estaba llegando a su casa. Pero no contaba con que este reaccionaría y terminaría haciéndolo correr.

En las imágenes dadas a conocer se puede ver al hombre sosteniendo una bebida en su mano y acercándose por un pasillo para abrir la puerta de su casa, cuando de pronto una persona vestida de negro y usando pasamontañas se acerca por detrás y le apunta con un arma por la espalda. De acuerdo con el agredido, le exigió dinero.

Los Angeles homeowner gets ambushed at his doorstep and opens fire on armed intruders.

Was he justified? What could he have done better?

"I guess they decided to try to come at me and come in the house but I have a five-month-old baby and a wife and a nanny in the house and… pic.twitter.com/w3tUTkL1Z1

— Arms Directory (@ArmsDirectory) November 7, 2023