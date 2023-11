Asesino que lanzó el torso de su esposa a la basura en Hollywood también le habría quitado la vida a sus suegros

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El hijo de un agente de Hollywood, Sam Haskell IV, fue acusado el lunes de tres cargos de asesinato en Los Ángeles por su vinculación con la desaparición de su esposa, quien era la madre de sus tres hijos, y la de sus suegros.

Por El Diario NY

Las autoridades capturaron a Haskell el pasado jueves luego de que un hombre sin hogar hallara el torso decapitado de una mujer en el interior de una bolsa de basura en un contenedor de desechos a unas pocas millas de la casa familiar, donde los padres de su esposa vivían tras emigrar de China.

Se cree que los restos humanos descubiertos pertenecen a Mei Haskell, de 37 años. Mientras que el paradero de sus padres, Goashan Li, de 72 años, y Yanxiang Wang, de 64, sigue siendo un enigma por desentrañar.

El acusado, de 35 años, hijo de un productor de cine y una actriz reina de belleza enfrenta tres cargos de homicidio con una alegación de circunstancias especiales de que se habían cometido numerosos asesinatos juntos.

