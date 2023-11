Cámaras captan el momento cuando carro bomba estalló en cruce fronterizo entre EEUU y Canadá (VIDEO)

El puente Rainbow, famoso por ser el paso fronterizo que conecta el estado de Nueva York con Ontario, Canadá, quedó anulado este miércoles por una explosión del lado estadounidense, que está siendo investigada como un posible atentado terrorista. Según confirmaron autoridades locales a las cadenas Fox News y CNN, los dos pasajeros a bordo murieron en el incidente mientras uno de los oficiales de aduanas resultó levemente herido.

Por Infobae

Si bien la investigación del FBI aún está en curso, los primeros indicios apuntan a un vehículo que cruzaba hacia el estado de la Gran Manzana y estalló en un puesto de control, cerca de las cataratas del Niágara. Aún no se ha podido determinar si se trató de un accidente o de un acto intencional, aunque en su interior se encontró un maletín que, por el momento, está siendo tratado como un posible artefacto explosivo, lo que obligó a la incorporación del escuadrón correspondiente.

?#BREAKING New surveillance footage captures the moment when the car bombing occurred and exploded at the toll booth of the Rainbow Bridge on the U.S.-Canadian border in Niagara Falls. Authorities are now searching for a second vehicle linked to the terrorist attack. Nearby… pic.twitter.com/734v225XWp

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 22, 2023