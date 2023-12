Desalojan por amenazas de bomba varias escuelas en la India (Videos)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Las autoridades indias desalojaron este viernes varias escuelas en el sur del país que habían recibido amenazas de bomba por correo electrónico y desplegaron equipos especiales para detectar la presencia de artefactos explosivos, pese a que indicaron que las alertas parecen ser falsas.

“Ciertas escuelas de la ciudad de Bangalore han recibido correos electrónicos esta mañana indicando ‘amenaza de bomba’. Se han puesto en servicio escuadrones antisabotaje y de detección de bombas para verificar y determinar. Los avisos parecen ser un engaño“, dijo en la red social X la cuenta oficial del comisionado de Policía de esta ciudad, ubicada en el estado sureño de Karnataka.

VIDEO | Bomb squad and dog squad deployed at a school in Anekal which was among 13 schools in Bengaluru receiving bomb threat mail. pic.twitter.com/XYkf2hTF7l

— Press Trust of India (@PTI_News) December 1, 2023