“Impotencia, rabia y absoluta tristeza”: Julián Gil se pronunció tras ver a su hijo en televisión

Aunque antes de que llegara Matías, entre Julián Gil y Marjorie de Sousa parecía existir un amor único y sin límites, todo se fue por la borda a poco tiempo del nacimiento del pequeño y, desde entonces las polémicas no han cesado.

Las diferencias entre los actores parecen ser irreparables y, Marjorie no permite que su hijo conviva con Julián, hecho que el actor de origen argentino a denunciado en un sinfín de oportunidades y, ahora que Matías hizo su debut en televisión, su padre no dudó en pronunciarse.

La tierna presentación del pequeño Matías en el programa “Hoy”, en la que interpretó un villancico junto a su madre, no tardó en hacerse viral y es por ello que Julián asegura que logró “reencontrarse” con su hijo seis años después.

¿Regalo de Amor y Paz? Ojalá fuera así y no sólo de dientes para afuera. Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa. Hoy, después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes tener un “poquito” de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión”, escribió el actor junto a una fotografía en la que aparece con su hijo menor, acostado cerca de él, a pocos meses de haber nacido.

Julián expresó palabras de agradecimiento para quienes le compartieron el material, pero confesó sentir “impotencia, rabia y absoluta tristeza”. Además, apuntó “NO estoy muerto y mi hijo tiene derecho de saber quién es su papá. Se es cómplice desde la narrativa: “Hijo de Marjorie” (¿acaso no tiene padre?)”.

“Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad…”. comentó para luego finalizar con un mensaje de aliento para con su hijo: “Felicidades Mati por tu presentación y espero que la vida me de vida para tener un verdadero regalo de amor y paz contigo”.