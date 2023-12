Dupla MVP: Bravos busca juntar a Acuña con Ohtani para la próxima temporada

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La temporada 2024 de MLB aún está lejos de comenzar, pero los rumores en el mejor beisbol del mundo no se detienen y menos cuando se tratan del futuro del astro japonés Shohei Ohtani.

Por: El Diario NY

Por este motivo los Atlanta Braves se encuentran comprometidos a realizar una buena oferta a Shohei Ohtani, lo que convertiría al equipo de Georgia en una de las nóminas más impresionantes que se hayan visto en la historia de la MLB.

Los Braves buscan juntar a los actuales MVPs de las Grandes Ligas en un mismo equipo lo que sería algo increíble para un equipo sólido desde todo punto de vista. Además, sería juntar a las dos estrellas más importantes de las Mayores.

El periodista Jon Morosi que se especializa en las Grandes Ligas publicó: “Los Bravos se encuentran entre los equipos que aún participan en el campamento de Shohei Ohtani”. Por lo que están en una buena posición para seguir negociando por la contratación del astro lanzador y bateador de Japón.

Sources: Braves are among the teams still engaged with Shohei Ohtani’s camp, as I reported in this @MLBNetwork segment. @MLB pic.twitter.com/lP4lISzttN

— Jon Morosi (@jonmorosi) December 4, 2023