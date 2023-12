Hamás acusa de “parcialidad” al fiscal de la CPI Karim Khan en su visita a Israel

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El grupo islamista Hamás acusó hoy de “parcialidad” al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, de visita en Israel, por aceptar la “narrativa falsa y engañosa de la ocupación” sobre los ataques del 7 de octubre y la guerra en la Franja de Gaza.

“Condenamos enérgicamente las declaraciones del Karim Khan y su parcialidad hacia la narrativa falsa y engañosa de la ocupación, y también condenamos su desprecio por los cientos de llamadas de abogados e instituciones de derechos humanos de todo el mundo, instándolo a acudir a la Franja de Gaza”, afirmó en un comunicado Hamás, que gobierna de facto la Franja de Gaza desde 2007.

Hamás, que cometió el pasado 7 de octubre el brutal ataque en Israel en el que murieron 1.200 personas, instó a Khan a entrar al enclave para “ver la verdad de lo que los nuevos nazis están cometiendo en términos de limpieza étnica y genocidio sistemático contra niños y civiles indefensos, en lugar de emitir juicios improvisados sin una investigación profesional y justa”.

Los bombardeos de respuesta de Israel sobre el enclave han causado más de 15.500 muertos y se estima que más de 7.000 están aún bajo los escombros, cifras que suben cada día, después de que las tropas israelíes reanudaran la ofensiva hacia el sur de la Franja tras el fin de la tregua.

Yesterday in #Ramallah, #ICC Prosecutor @KarimKhanQC reflected on his visit to #Israel and State of #Palestine. pic.twitter.com/J5cZKGqq8x

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) December 3, 2023