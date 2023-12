Los motivos que impulsarían la decisión de Salomón Rondón para dejar River Plate

Posteado en: Deportes, Titulares

El delantero venezolano busca cambiar de aire y el Trofeo de Campeones sería su último encuentro con la camiseta del Millonario

Una noticia sacudió por completo el River Camp. A poco del cierre de la temporada, salió a la luz el pedido de cambiar de aire de uno de los titulares en el esquema diseñado por Martín Demichelis en los últimos encuentros. El protagonista de esta historia es el venezolano Salomón Rondón, quien llegó al equipo millonario a inicios de año por pedido del director técnico, con quien compartió plantel en Málaga de España.

Por Infobae

Según informó ESPN, desde la representación del ex Zenit de Rusia, Newcastle United y Everton de Inglaterra le comunicaron a la dirigencia de River Plate el deseo del deportista de cambiar de aire en la próxima ventana de transferencias ya que tanto su familia como el referente de la Vinotinto no lograron asentarse de la mejor manera en Argentina.

Vale destacar que el conjunto de Núñez es el dueño del ciento por ciento de su ficha y que su cláusula de rescisión es de 5 millones de euros netos. No obstante, desde el lado del jugador buscarán llegar a un acuerdo mediante una finalización anticipada del contrato (finaliza en diciembre del 2025). Para hacerse con su ficha, el Millonario pagó cerca de 2 millones de dólares.

Aunque en las últimas horas comenzaron a circular rumores que lo vincularon al Pachuca de México y a Emelec de Ecuador, la idea del delantero sería la de regresar a Europa (preferentemente a España -allí jugó en Las Palmas y Málaga-). Desde el club le informaron a Infobae que la situación del deportista será un tema a pensar luego de la final del Trofeo de Campeones que los enfrentará ante el campeón de la Copa de la Liga (Rosario Central o Platense): “Lo veremos post 22?, aclaró una fuente en alusión al duelo que disputarán el viernes 22 de diciembre.

El oriundo de Caracas disputó un total de 35 partidos con la banda roja cruzada en el pecho desde su desembarco en el club y aportó 10 goles, sobresaliendo los seis en la Copa de la Liga (máximo anotador del equipo en este certamen -sobresale el grito ante Boca Juniors en el Superclásico en la Bombonera-). Ganó la Liga Profesional.

Fernando Batista, entrenador de Venezuela, manifestó públicamente su deseo de que Rondón continuara en River Plate en diálogo con TNT Sports en medio de versiones de una inminente salida. “Salo fue creciendo, de menor a mayor. Yo le he comentado que llegaba a un fútbol difícil, donde no iba a tener espacios. Él es un jugador que si le das espacio, tanto en el juego aéreo, es complicado. Pagó, lógicamente, esa adaptación sin pretemporada en un club que te exige y él lo sabía. Es un delantero que te hace el trabajo sucio, el que no lo ve piensa que solo juega bien cuando hace un gol. Ser el nueve de River no es fácil, pero hoy está mucho mejor y puede dar muchísimo más. Me gustaría que Rondón se quede en River”.

