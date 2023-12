VIDEO insólito: toro entró a los rieles del metro en Nueva Jersey y desató el caos

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un toro saltó hoy a las vías en Newark, la principal ciudad de Nueva Jersey, e interrumpió durante casi una hora el tráfico ferroviario con Nueva York, antes de ser atrapado y llevado a un centro de protección animal.

Por razones no aclaradas, al toro lo han bautizado como ‘Ricardo’ (sic, en español).

No se sabe de dónde procedía, pero hacia las 10:30 de la mañana, hora de la costa este (15.00 GMT), este toro de pelaje rojo y con una generosa cornamenta apareció corriendo por las vías en Newark, aparentemente sin rumbo.

Algunos pasajeros creyeron que era una campaña publicitaria del equipo Red Bulls (que significa ‘toros rojos’), pues tiene el estadio cerca de allí, como declaró Jason Monticelli al canal ABC7. Pero lo cierto es que, de momento, nadie ha aclarado cómo el animal llegó hasta allí.

A Mudderfucking Bull on the tracks was holding up the NJ Transit today

pic.twitter.com/eKAAwHEQ7Y

— Barstool Sports (@barstoolsports) December 14, 2023