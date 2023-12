Luchador terminó con convulsiones tras sufrir uno de los nocauts más impactantes del año en UFC (Video)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Bryce Mitchell dio batalla durante los primeros dos minutos del combate. Josh Emmett, en tanto, se adjudicó un bono de 50 mil dólares por su performance

Josh Emmett deslumbró a los fanáticos durante la velada de UFC 296 celebrada en el T-Mobile de Las Vegas, al obtener una victoria contundente a través de un brutal nocaut contra Bryce Mitchell. El enfrentamiento, que prometía ser un duelo de alto voltaje, cumplió con las expectativas al terminar abruptamente a tan solo 1:57 minutos del primer asalto.

Por Infobae

En un combate rápido y sorpresivo, el luchador de 38 años encontró el momento preciso para desplegar su potencia. Con una finta de izquierda engañó a Thug Nasty y capitalizó con un demoledor derechazo que impactó con limpidez en el centro del rostro de Mitchell. El golpe fue tan devastador que el estadounidense de 29 años se desplomó y quedó tendido sobre la lona, sufriendo convulsiones que encendieron las alarmas de los presentes. Los espectadores en el estadio y los seguidores alrededor del mundo atestiguaron uno de los momentos más impactantes del año en UFC.

La situación requirió atención médica inmediata, y tomó varios minutos antes de que Bryce Mitchell pudiera recuperarse lo suficiente para salir del octágono por su cuenta.

Este nocaut extraordinario le valió a Emmett el bono de ‘Actuación de la noche’, un premio que recompensa con 50 mil dólares la ejecución de una técnica que resalta entre todas las presentadas en el evento debido a su espectacularidad y efectividad.

A pesar de la intensa emoción que generó su triunfo, Emmett no tardó en mostrar su respeto hacia su contrincante. En sus declaraciones post-pelea, expresó: “Quiero agradecer a Bryce por aceptar la pelea. Lo tomó con dos semanas de aviso. Es un tipo peligroso, sólo le deseo lo mejor”. Su victoria no solo fue fruto de un impresionante movimiento de combate sino también un signo de resiliencia. Después de acumular dos derrotas consecutivas en el 2023, Emmett marcó un giro en su carrera, mejorando su historial a 19-4. “Soy el peso pluma más poderoso del mundo. Sólo hace falta un disparo”, declaró con confianza después de su victoria, y añadió entusiasmado: “Estoy de vuelta bebé. Estoy jodidamente de vuelta, chicos”.

Leer más en Infobae

Is Josh Emmett’s KO over Bryce Mitchell a late contender for KO of the year?

pic.twitter.com/ktXcxDdmE7

— Bloody Elbow (@BloodyElbow) December 17, 2023