Soldados israelíes encontraron un túnel utilizado por Hamás bajo la cuna de un bebé en el norte Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel explicaron que el pasaje subterráneo es una vía de ataque “estratégica” del grupo terrorista. La estructura fue destruida por ingenieros de combate

Soldados del 931º Batallón de la Brigada de Infantería Nahal descubrieron un túnel de Hamas escondido debajo de la cuna de un bebé en una casa en Jabaliya, en el norte de Gaza, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Infobae

En las imágenes publicadas por las FDI, se ve a un comandante de compañía del Batallón 931 hacer un recorrido en inglés por la casa y el lugar donde los soldados encontraron el túnel.

“Parece una habitación inocente de un niño. Bajo esta cuna, hay un túnel que era utilizado por Hamas/ISIS”, indica el soldado, comparando al grupo terrorista con la otra formación yihadista. “Hamas/ISIS usa habitaciones de niños, de un bebé, para esconderse. (El túnel) era usado para el terrorismo, para asesinatos”, destacó.

Las FDI dicen que el pasaje subterráneo es un túnel de ataque “estratégico” de Hamas. Se informó que más tarde fue destruido por ingenieros de combate.

Las trampas

Las FDI publicaron imágenes tomadas en el norte de Gaza que muestran los métodos utilizados por los terroristas de Hamas para hacer caer a los soldados en trampas en medio de los combates.

Los tropas israelíes afirman que Hamas busca confundirlos con maniquíes con aspecto de niños colocados por los terroristas, junto a mochilas escolares y un altavoz que reproduce discursos en hebreo y a veces sonidos de llanto.

“El espacio incluía parlantes conectados a muñecos y bolsos para niños ubicados cerca de un importante pozo que conduce a un sistema de túneles. El mismo sistema funciona entre edificios civiles, incluida una escuela, una clínica y una mezquita, en cuyo centro hay un guardia de seguridad que fue utilizado por Hamas y que estaba conectado en red con cámaras para monitorear a nuestras fuerzas y que estaban conectadas a la red eléctrica de la clínica”, detallaron las FDI.

“Además, en la zona se ubicaron puestos antitanques y de observación, así como una amplia zona de explosivos diseñada para atacar a los soldados de las FDI”, añadieron.

El Ejército precisó que los miembros del grupo terrorista también intentaron emboscar a los soldados con armas y bombas colocadas dentro de sacos de la UNWRA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

“Su objetivo es atraernos para examinar estas cosas, llevarnos a un lugar amañado”, afirmó.

Israel atacó otros 200 objetivos en Gaza en la última jornada

El Ejército reportó que en la ofensiva destruyó un depósito militar en la casa de un miembro de Hamas. “Fue un importante punto de armamento para los escuadrones terroristas de la zona”, destacaron.

También, informaron que siete terroristas armados fueron identificados en Khan Younis y eliminados con apoyo aéreo.

A su vez, una brigada intervino un edificio junto a una escuela; allí hallaron máquinas para la producción de piezas de cohetes, y tres pozos de túnel.

