Misteriosa “tableta maldita” del siglo XV es descubierta en Alemania con un “hechizo” dirigido a una pareja

En un descubrimiento poco común, los arqueólogos en un sitio de construcción en Rostock, Alemania, se toparon con una “tablilla de maldición” medieval, que se cree que data del siglo XV.

Por: El Diario NY

El misterioso artefacto, escondido debajo de una letrina, contiene una inscripción dirigida a dos individuos específicos, lo que deja a los investigadores desconcertados por su origen y propósito, dijo la ciudad de Rostock en un comunicado de prensa.

Misterios ocultos de antiguas maldiciones

Las tablillas malditas se han asociado durante mucho tiempo con las antiguas Grecia y Roma, donde se usaban para invocar fuerzas sobrenaturales contra los adversarios. Las tablillas malditas a menudo estaban escondidas en lugares “donde eran difíciles o imposibles de encontrar”, según el comunicado.

Sin embargo, el reciente hallazgo de una tablilla de maldición del siglo XV en Rostock desafía las nociones tradicionales de cuándo y dónde ocurrieron tales prácticas, arrojando luz sobre la historia menos conocida de los encantamientos místicos.

A lead curse tablet invoking devils has been discovered in a 15th century latrine in Rostock on the north coast of Germany. This is the first curse tablet from the Middle Ages found in Germany.

Photo courtesy Archäologie in Mecklenburg-Vorpommern https://t.co/mUg6o3sReK… pic.twitter.com/t09CdRsITF

— Ticia Verveer (@ticiaverveer) December 17, 2023