Carlos Ochoa: Polarización política en la democracia

En 1958 con el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, el país y los lideres políticos que adversaron y combatieron la dictadura se prepararon para participar en las primeras elecciones democráticas, ese mismo año en donde salió electo Rómulo Betancourt, los jefes de los principales partidos de inspiración socialdemócrata y socialcristiana suscribieron un pacto de gobernabilidad para darle piso político al nuevo gobierno que tenía que enfrentar a pequeños grupos de militares y civiles afectos a la depuesta dictadura y al partido comunista que por razones ideológicas había sido excluido del acuerdo de gobernabilidad democrático, por representar un camino político muy distinto como en efecto se demostró poco tiempo después.

El pacto de gobernabilidad llamado también gobierno de ancha base no duró un año, pero dejó como legado la Constitución que se redactó y aprobó en 1961 que estuvo vigente hasta 1999 cuando la Constituyente de Chávez la derogó con la nueva Carta magna.

Las democracias más estables son aquellas como la de Estados Unidos de Norteamérica que se alternan en el poder debido a la existencia política de una polarización que inclina la balanza electoral de acuerdo al desempeño y a diversos factores de política externa e interna, por varias décadas en Venezuela esa polarización estuvo representada por Acción Democrática y Copei, hasta que la polarización se fue deshaciendo por un alto grado de descontento popular que se hizo realidad primero con el Caracazo y luego con la defenestración de la presidencia de Carlos Andrés Pérez después de resistir con éxito dos intentos de golpe de estado un mismo año.

La clase política olfateó que la polarización se hacía añicos y como roedores en un naufragio fueron con sectores de empresarios y los llamados notables, los enterradores de el mejor ciclo político que tuvo Venezuela en el siglo XX.

Una vez fuera de la presidencia y expulsado por su propio partido Carlos Andrés hizo testimonio de su slogan de campaña de 1973, no huyó y dio la cara a los verdugos de su propia carne política, que nunca entendendieron las dimensiones de las consecuencias de enterrar no solamente a un político de la talla de CAP, sino de evaporar las mayorías que apuntalaban la polarización democrática desde 1958.

Para 1993 devastados por sus propios errores Acción Democrática y Copei no representaban las mayorías polarizadas y en ese mar revuelto surgió el siempre aspirante Rafael Caldera con una nueva polarización, uniendo los despojos de los partidos minoritarios bajo la denominación de “Chiripero”, para ello tuvo primero que hacer de padre Saturno devorando a sus hijos y al partido que fundó en su juventud, lo cual realizó sin remordimiento alguno.

Caldera llegó a la Presidencia por segunda vez en el ocaso de su vida, accede a la primera magistratura porque leyó bien el momento político, con su ayuda se desmontó la polarización alternante de las dos grandes maquinarias políticas que fueron protagonistas de la democracia y para llegar a la presidencia requería polarizar prácticamente con él mismo en pasado y eso fue precisamente lo que hizo para ganar.

En enero de 1998 Chávez no llegaba al 7% en la intención de voto y la amplia favorita era la bella Irene Sáez apoyada por los partidos históricos de la democracia, su triunfo era casi un hecho salvo que Irene no polarizaba con nadie y poco a poco se fue cayendo en las encuestas, la clase política desesperada no encontraba como enfrentar a Hugo Chávez que entendió que la clave está en mantener viva y caliente la polarización, Chávez creo el Polo Patriótico con los sobrevivientes de la izquierda ortodoxa y lo que quedaba del chiripero de Caldera, pero su énfasis de polarización fue con los 40 años de democracia a la que denominó cuarta república, se puede afirmar que Chávez polarizó con la historia y prometió un paraíso de futuro que nunca cumplió, al final de la campaña surgió Henrique Salas con fuerza y una narrativa que polarizaba en futuro con el desatinado proyecto de Chávez, pero no obtuvo todo el apoyo que se requería, en especial de los grandes medios, salvo RCTV que siempre adversó a Chávez y por ello pagó un alto costo con su cierre.

Se puede decir que los períodos de estabilidad se deben a una racionalización correcta de la polarización y los cambios y las crisis se producen por la disolución de la mayoría, por ausencia de polarización, en estos momentos la continuidad de Maduro está en terapia intensiva porque perdió la mayoría si alguna vez la tuvo y no existe polarización que lo resucite políticamente, un ejemplo que puede ilustrar lo que está viviendo lo podemos sacar del boxeo, Maduro está noqueado pero sigue en pie esperando que la campana lo salve, al no existir polarización porque María Corina supera el 80% de apoyo, las triquiñuelas de boxeador zamarro no le funcionan y por ello recurre a una “negociación compleja” que ni el jefe de negociadores del gobierno conoce ni está informado, sin polarización con los representantes de la vieja coalición Maduro no tiene futuro y lo sabe porque de bruto nada tiene, por eso va a insistir con el chiripero opositor del siglo XXI para que desdibujen del mapa político a María Corina Machado, que hasta el momento es la que tiene las llaves para abrir las puertas de un futuro de prosperidad y bienestar para Venezuela.