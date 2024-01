Ronald Acuña Jr. podría perderse la final de la Lvbp con los Tiburones de La Guaira

Tiburones de La Guaira selló su boleto a la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y, desde ya, se especulan los refuerzos que podrían añadir los “salados”. Aunque el nombre de Ronald Acuña Jr. aparece en el horizonte para ser la principal adicción en la instancia decisiva, esto podría no suceder.

Por Venezuela News

“El Abusador” fue uno de los artífices de la clasificación de los litoralenses al Round Robin, a pesar de solo ver acción en apenas 21 juegos. El jardinero debió abandonar al equipo debido a los compromisos que tiene con su novena en las Grandes Ligas, Bravos de Atlanta.

Acuña Jr. aseguró desde su debut, en noviembre pasado, que jugaría hasta donde llegue el equipo, incluso como refuerzo de otro de los clasificados. Pero, diversas obligaciones con Atlanta y su familia lo han mantenido alejado de los terrenos de juego.

La ausencia del nacido en La Sabana, estado La Guaira, podría ser definitiva tras lo informado por el periodista de la cadena estadounidense ‘ESPN’, Alden González, en su cuenta en la red social ‘X’.

For those following winter ball in Venezuela — I’m told Ronald Acuña Jr. won’t play with the Tiburones de la Guaira in the playoffs due to other commitments in the United States, including the BBWAA awards dinner in New York later this month, where he will accept the NL MVP.

— Alden González (@Alden_Gonzalez) January 15, 2024