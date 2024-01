“No le vamos a perdonar ni la mínima”: Diosdado Cabello habló de los supuestos “planes conspirativos”

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Diosdado Cabello, durante su acostumbrado programa “Con el Mazo Dando”, habló de los supuestos “planes conspirativos”, señalando que “no perdonarán ni la mínima”.

Cabello, explicó que “no permitirán que le sigan haciendo daño al país”, esto tras lo dicho por Nicolás Maduro de supuestos planes para desestabilizar al país, con “militares retirados y civiles” involucrados.

“Nosotros no jugamos porque nosotros estamos viendo la partida de lejos. Esta gente ha dicho de todo, queda en evidencia (…) ya ustedes le han hecho mucho daño a este país, mucho daño, pero daño al extremo, no más daño a este país. No lo vamos a permitir. El que se suma, que asuma su responsabilidad, que el país,

el Estado, va con todo. No le vamos a perdonar ni la mínima”, dijo.

Asimismo, explicó que “pueden ir al mundo a decir lo que quieran. Pueden irse por el mundo, ya si quieren, a dar la vuelta al mundo. No nos vamos a dejar tumbar, no nos vamos a dejar que embochinchen al país, no vamos a permitir guarimbas, no vamos a permitir terrorismo ni violencia”.

De igual forma habló sobre la “desarticulación” de estos planes. “Encontramos allí un señor (…) tenían un Ministro de Defensa para el gobierno de transición que ha dicho todo y se le ha encontrado todo”.