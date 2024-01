La caída de Cathy Barriga, la ex estrella de la TV y alcaldesa acusada del fraude municipal más grande de Chile

Posteado en: Internacionales, Titulares

Es sin duda el caso judicial más mediático del momento: Cathy Barriga (50), ex modelo, ex bailarina, ex estrella de la TV, psicóloga, empresaria y ex alcaldesa de la comuna santiaguina de Maipú, fue formalizada junto a otros seis ex funcionarios por malversar las arcas municipales en unos USD 33 millones, convirtiéndose de inmediato en el caso de corrupción municipal más grande en la historia de Chile.

El juez Hugo Salgado decretó el jueves arresto domiciliario total para la ex edil. Durante la audiencia de formalización en su contra, la persecutora Lorena Parra aseguró que como fiscalía demostrarán durante los meses que dure el juicio cómo Barriga habría instalado un verdadero “mecanismo defraudatorio” en el municipio, durante su gestión entre los años 2016 y 2021.

¿Pero quién es Cathy Barriga?

A sus 50 años, Cathy Carolina Barriga Guerra ha sabido hacerse un nombre, primero como un sexy personaje de la farándula criolla y luego como la polémica alcaldesa de la popular comuna de Maipú, asunto que podría ponerla tras las rejas. Es considerada como un referente por muchas mujeres, pues se la considera una “self -made woman”, es decir, una mujer que ha sabido hacerse a sí misma. Desde la vereda del feminismo, sin embargo, no es bien vista.

Su padre trabajaba en un casino y su madre, peluquera, la instó de pequeña a presentarse a concursos de belleza. Partió desde abajo, trabajando como promotora en un supermercado, y pronto fue elegida “Reina de Playas y Piscinas”. El año 96 debutó con su sexy personaje “La Robotina” en el programa televisivo “Maldita Sea”, el 2000 formó parte del elenco del popular programa juvenil “Mekano”, bailando escasa de ropa y hacienda noticia por sus romances, y también participó en un reality show.

El año 2009 sorprendió a medio Chile al anunciar su matrimonio con el ahora diputado Joaquín Lavín León (UDI), hijo del connotado político y exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI). Y el 2013, seguramente influenciada por su nueva familia, se lanzó a la política resultando elegida como Consejera Regional por las comunas santiaguinas de Maipú, Cerrillos y Estación Central. El 2016 llegó a la testera de la alcaldía de Maipú, con el apoyo de la UDI, consiguiendo el 35% de los votos.

