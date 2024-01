Migrante venezolano llega en velero al Cabo de Hornos, la ruta marítima más peligrosa del mundo

Posteado en: Destacados, Diáspora, Internacionales

Cuando Leonardo Rodríguez, productor audiovisual y fotógrafo, se enteró de la aventura que estaba por emprender el chileno Jorge Salamanca, quien le alquiló su velero en varias ocasiones, le propuso de inmediato documentar el viaje.

Por Voz de América

La ruta comprendía viajar desde España hasta el Cabo de Hornos (Chile), el límite austral del continente suramericano y uno de los retos marítimos más peligrosos del mundo.

Rodríguez no imaginó que aquella travesía lo convertiría en uno de los pocos venezolanos, quizás el primero (no ha logrado confirmarlo) en llegar hasta esta parte del mundo.

“Jorge me comentó sobre el proyecto que tenía. Él es chileno y tenía más de 40 años viviendo en España tras emigrar en los años ochenta. Me contó sobre toda su lucha como migrante y su sueño de niño que era navegar por los mares australes. Su bisabuelo y antepasados habían sido parte de la armada chilena (…) él pretendía irse navegando desde España hasta el Cabo de Hornos con su velero”, cuenta.

“Yo no sabía nada de la navegación, pero ya cuando investigué sobre el Cabo de Hornos y la gesta que pretendía hacer Jorge, la aventura me atrapó y le comenté que teníamos que documentarlo. Le dije: ‘si me permites me sumo a este barco contigo y documentamos esa aventura que no le veo mucho precedente; creo que es muy único y exclusivo de esta época”, contó el venezolano en entrevista con la Voz de América.

La travesía hasta Cabo de Hornos

El Cabo de Hornos es el último punto de tierra antes de la Antártida, allí convergen los dos océanos más importantes del mundo: Pacífico y Atlántico.

Navegar en esta zona es considerado peligroso debido a muchas condiciones, como su latitud austral, la inexistencia casi absoluta de tierras, fuertes vientos, olas que pueden superar los 30 metros de altura e incluso témpanos de hielo. Las características de estas aguas han ocasionado unos 1.000 naufragios y al menos 10.000 muertos.

Leonardo Rodríguez tenía esta información en cuenta, por ello insistió en documentarlo.

