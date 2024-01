¿Votaría Elon Musk por Joe Biden? Lo que dijo el magnate de la próxima carrera presidencial en EEUU

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

Elon Musk dijo que no se imagina votando por el presidente Joe Biden en las elecciones de 2024.

Por Bloomberg

“Creo que no votaría por Biden”, dijo el miércoles el director ejecutivo de Tesla Inc. en la conferencia Dealbook del New York Times. A Musk le habían preguntado si se veía votando por Biden en un hipotético enfrentamiento con el expresidente Donald Trump, el favorito republicano.

Cuando se le preguntó si eso significaba que votaría por Trump, Musk objetó. “No estoy diciendo que votaría por Trump”, dijo con un suspiro audible. “Esta es definitivamente una elección difícil aquí”.

Musk ha dicho que votó por Biden, un demócrata, en 2020, pero los dos hombres han tenido una relación conflictiva desde que el presidente asumió el cargo.

Biden rara vez ha mencionado a Musk o Tesla, el principal fabricante de vehículos eléctricos del mundo, incluso cuando discute cuestiones relacionadas con la industria automotriz o los esfuerzos de la administración para promover los vehículos eléctricos. Biden invitó a los directores ejecutivos de Ford Motor Co. y General Motors Co. a la Casa Blanca para un evento en 2021, pero no extendió una invitación a Tesla.

Eso irritó a Musk, quien citó el desaire de la administración el miércoles. Sin “hacer nada para provocar a la administración Biden, celebraron una cumbre sobre vehículos eléctricos en la Casa Blanca y específicamente se negaron a permitir que Tesla asistiera”, dijo Musk. “Biden continuó para colmo de males y dijo públicamente que GM estaba liderando la revolución de los automóviles eléctricos”.

