“Estuvo muy preocupada y estresada”: Las últimas horas de Piedad Córdoba según su hija

Natalia Castro, la hija de la exsenadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, no tuvo problema en contarle a SEMANA detalles de los últimos momentos que vivió su madre el sábado 20 de enero, cuando su voz se apagó.

La joven periodista, quien apoyaba a Córdoba en la revisión y edición de todas las publicaciones que divulgada en sus redes sociales, confesó que su madre “vivía muy estresada. Ella, en realidad, vivía muy preocupada los últimos días”, le narró a SEMANA.

Las razones las desconoce, aunque no es secreto que la exsenadora, quien fue hallada por sus escoltas, desmayada en la habitación de su apartamento en el edificio Chenoa, en Medellín, siempre cargó con el peso de la extradición a una cárcel de Estados Unidos de Álvaro Córdoba, su hermano, por nexos del narcotráfico.

La Negra, como la llaman cariñosamente quienes la conocieron, no ocultaba las diferencias que nacieron con su familia tras la captura de Córdoba y posterior extradición.

“La vida me pone en circunstancias que yo no estoy buscando. Si ese es el debate que voy a hacer, lo voy a hacer. [Álvaro] es mi hermano del alma, es que es mi hermano, no mi hermanito, es mi hermano. Si querían darme duro, como a mí no me podían hacer nada porque no como carreta como mi hermano, me lo hicieron”, le confesó a SEMANA el 30 de enero de 2023.

En esa entrevista, dijo que no había podido hablar con su hermano en Estados Unidos. ¿Sabe qué es lo más triste y trágico? Que mi familia cree que a mi hermano lo que le pasó es por culpa mía, por perseguirme a mí. Muy difícil”, contó.

Es decir, ¿ha tenido problemas con su familia?, le preguntó SEMANA.

“Pero claro, nosotros somos muy unidos”, dijo.

“O sea, en la familia le recriminan, le rechazan lo ocurrido. Le dicen ‘por tu culpa, Piedad’, le expresó este medio.

Y ella, sin dudarlo, respondió: “Sí, por ser hermano mío; pero mi hermano sabe que no es así, pero él me ha mandado razones, me dice que esté tranquila, que él se defenderá”, ratificó.

Natalia Castro, la hija y mano derecha de la exsenadora, sólo se remite a los últimos días de su madre e insiste en que la observó muy preocupada. Sin embargo, ella no entra en detalle de las razones que pudieron motivar su estado.

