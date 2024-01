EEUU revoca alivio de sanciones al oro venezolano tras incumplimiento del chavismo a los acuerdos de Barbados

Estados Unidos revocó del alivio de sanciones al oro venezolano otorgado en octubre de 2023, así lo anunció el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Matthew Miller.

Esta medida se llevó a cabo luego que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) ratificara la inhabilitación política de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, acción calificada por la nación norteamericana como “antidemocrática”.

El organismo estadounidense dio de plazo hasta el 13 de febrero para liquidar operaciones con la estatal minera Minerven, luego que en octubre de 2023 el chavismo acordara con la oposición, apoyada por la administración Biden, trabajar para equilibrar la contienda electoral.

Asimismo, Miller expresó en un comunicado que en apoyo al Acuerdo de Barbados, “A falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024“.

Sin embargo, precisó en su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), que los alivios petroleros y gasíferos solo se prorrogarán si el chavismo cumple compromisos.

“En respuesta a las acciones antidemocráticas de los representantes de Maduro, Estados Unidos ha revocado el alivio de las sanciones para el sector aurífero de Venezuela. El alivio para los sectores de petróleo y gas venezolanos se renovará en abril sólo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos“, dijo Miller a través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter).

