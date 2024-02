Calendario de la Serie del Caribe 2024: todas las fechas que debes anotar

Posteado en: Actualidad, Deportes

La edición 66 de la Serie del Caribe se jugará en el LoanDepot Park, casa de los Marlins de Miami, del 1 al 9 de febrero. Por primera vez en la historia el torneo se disputará en un escenario de Grandes Ligas.

Por Diario Las Américas

La Serie del Caribe se juega desde 1949, mientras que fue en 1991 la última vez que se disputó fuera de alguna sede de los equipos participantes, también en Miami, en un parque que suele tener mucha convocatoria de aficionados latinos.

¿Quiénes participan en la Serie del Caribe?

Para esta edición la Confederación de Béisbol del Caribe, junto con el comité organizador decidieron que solo tendrían a siete participantes, uno menos que la edición anterior jugada en Caracas.

Los Tigres del Licey, campeones de la República Dominicana y actuales monarcas del torneo regional, encabezan la lista.

Tiburones de La Guaira – Venezuela

Naranjeros de Hermosillo – México

Tigres del Licey – República Dominicana

Criollos de Caguas – Puerto Rico

Federales del Chiriquí – Panamá

Gigantes de Rivas – Nicaragua

Curazao Suns – Curazao

Calendarios (horarios de los juegos)

Desde el 1 de febrero y hasta el miércoles 7, se disputarán tres juegos cada día, iniciando la voz de play ball desde las 10:30am (hora Miami). El 8 de este mes se disputarán las semifinales y el 9 se conocerá al campeón.

Jueves 1 de febrero

Nicaragua vs Puerto Rico 10:30 AM

Curazao vs México 3:30 PM

Venezuela vs Dominicana 8:30 PM

Viernes 2 de febrero

Panamá vs Curazao 10:30 AM

Dominicana vs Nicaragua 3:30 PM

Puerto Rico vs México 8:30 PM

