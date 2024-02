Los 30 años de Harry Styles: de panadero en un pueblo a ídolo de masas excéntrico y ambiguo

Posteado en: Internacionales, Titulares

Harry Styles se lanzó como músico independiente luego de sus días en One Direction, con una legión de fans que siguen cada uno de sus movimientos. Aunque hoy la estrella cumple 30 años, brilla más que nunca y aún irradia el encanto de un niño inglés. ¿Cómo lo hace? Esta es la asombrosa verdad de Harry Styles.

Sus días en la panadería

Antes de ser uno de los músicos más populares, Harry Edward Styles era un niño que creció en Holmes Chapel, Inglaterra. Nacido el 1 de febrero de 1994, el hijo de Anne Twist y Desmond Styles tuvo una educación sencilla junto a su hermana mayor, la escritora y presentadora Gemma Styles. Cuando el cantautor tenía siete años, sus padres se divorciaron. Harry Styles hoy tiene un patrimonio estimado de 50 millones de libras, es decir, aproximadamente 64,8 millones de dólares. Así que, por supuesto, es un poco difícil imaginarlo trabajando como un empleado. En un momento dado, Harry Styles era como cualquier otro músico en busca del éxito. Antes de que Simon Cowell le diera una oportunidad para participar en The X Factor, el cantante había trabajado en una panadería local durante dos años. Según The Mirror, Styles tenía 14 años cuando comenzó a trabajar en la panadería W Mandeville en su ciudad natal de Holmes Chapel. La estrella ganaba 6 libras la hora, lo que equivale aproximadamente a 7 dólares con 80 centavos. Limpiaba los depósitos y mostradores, fregaba los pisos y lavaba las bandejas todos los sábados. Aunque hoy en día Styles vive una vida tranquila y con comodidades, el cantante nunca se quejó del trabajo duro. Incluso era un empleado ejemplar. Según Simon Wakefield, su antiguo jefe, “Era el miembro más respetuoso del personal. Él le agradaba mucho a los clientes. Cuando Harry trabajó aquí, la tienda aumentó repentinamente su clientela femenina. A veces había hasta 12 mujeres que entraban al mismo tiempo”. Y conociendo su fama actual hoy en día, eso suena totalmente creíble. Cuando One Direction estaba en la cima, Harry visitó esa panadería mientras rodaban la película del 2013, One Direction: Así Somos. Incluso, se puso detrás del mostrador, y atendió a algunos clientes sorprendidos al ver que la estrella volvía a ese lugar donde ganaba el salario mínimo.

Mientras tanto, Harry comenzó a explorar su talento musical como vocalista de White Eskimo. Una semana después de unirse a la banda, el grupo ganó el concurso Battle of the Bands de su ciudad. Después de ver cómo su hijo se destacaba en el escenario, su orgullosa madre Anne, lo animó a presentarse al casting de The X Factor. Harry confesó a Vogue, “Audicioné para saber si podía cantar, o para saber si mi madre sólo era amable conmigo”. Pocos podían imaginar que este casting cambiaría su vida.

El éxito y la humildad siempre

Harry tenía 16 años cuando se presentó a The X Factor. El joven lució sus característicos rizos y su innegable carisma desde que subió al escenario. Un clip más extenso de su audición reveló que primero cantó Hey Soul Sister, de Train, antes de asombrar al jurado con una interpretación a capela de Isn’t She Lovely, de Stevie Wonder. Fue eliminado, pero los jueces le dieron la oportunidad de continuar en un grupo con otros cuatro chicos. One Direction terminaría en tercer lugar, pero con una base de fans cada vez mayor y entregada.

Incluso antes de salir de The X Factor, su éxito se disparó. Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik y el propio Styles se convirtieron en rompecorazones internacionales de la noche a la mañana, conquistando al mundo de forma imparable. El single What Makes You Beautiful, fue todo un éxito en el 2010 y ayudó a que su álbum debut, Up All Night, encabezara la lista Billboard 200 en el 2012. Según Billboard, en seis años juntos, lanzaron cinco álbumes, actuaron dos veces en Saturday Night Live, llenaron estadios y ganaron premios. Incluso hicieron un anuncio de Pepsi con Drew Brees. Styles, de 18 años, era irreverente pero maduró con un look más pulido en sus rizos oscuros.

Durante sus primeros años como celebridad, Harry dormía en un pequeño colchón en un ático. El productor Ben Winston, ganador de un premio Emmy, habló con Rolling Stone sobre su amistad con Styles cuando One Direction estaba en sus comienzos. Según él, Styles básicamente era un huésped que nunca se iba. El cantante se había mudado recientemente de la casa de sus padres y había comprado una propiedad cerca de la casa del productor de Late Late Show with James Corden, pero tenía que esperar dos semanas antes de poder mudarse. Styles le preguntó a Winston si podía vivir con él durante ese tiempo, quien felizmente aceptó. Pero esas dos semanas se convirtieron en casi dos años. Winston le dijo a Rolling Stone, “Durante esos 20 meses pasaron de estar en un reality show, The X Factor, a ser uno de los artistas más exitosos del mundo. Y durante todo ese tiempo, vivía con nosotros de la forma más mundana y casual. Incluso cuando salíamos a comer, todos en el vecindario eran amables, y nadie se percataba de que era él”.

Transformación en estrella del rock

En el 2014, One Direction alcanzó una fama sin precedentes. Los chicos que el mundo conoció en el 2010 mostraban ya un aspecto más rudo. Atrás quedaron los moños y tiradores, sustituidos por tatuajes, barbas desaliñadas y jeans rotos. Sacaron la estrella de rock que llevan dentro, con éxitos como Midnight Memories y baladas como Story of My Life. Conforme aumentaba su sex appeal, también crecía la fascinación por sus vidas personales.

Harry, cuyo pelo se transformó en una melena rebelde, adquirió una injusta reputación de mujeriego, y sus relaciones con Taylor Swift y Kendall Jenner ocupaban los titulares. Pero tomaba las críticas con calma, enfocándose en giras con One Direction y en domar su pelo con pañoletas. También empezó a explorar su individualidad en la moda, con sombreros y trajes estampados, y adoptó looks más atrevidos. El momento más notable fue en los AMAs del 2015: lookeado por su colaborador Harry Lambert, Styles lució un traje floral de Gucci, con pantalones acampanados y una larga melena despeinada sobre los hombros. Nunca había dado semejante salto. Ni que decir sobre la histeria que el traje provocó en Internet. Algunos lo apoyaron y otros hicieron memes, comparando el traje con el sofá de su abuela. Aunque, esto sería solo el principio del viaje de Styles en el mundo de la moda.

A finales del 2020, hizo historia como el primer hombre en la portada de Vogue. Apareció soplando un globo en un campo cubierto de hierba, con un saco de Gucci, un vestido de encaje, anillos grandes y el pelo despeinado. Fue un bello ejemplo de cómo abraza la feminidad y la fluidez, y dijo que no quería limitarse por las normas tradicionales de género. Styles se refirió al icónico momento, “La ropa está ahí para divertirse, experimentar y jugar con ella… Se puede disfrutar mucho jugando con la ropa. Nunca he pensado demasiado en lo que significa, simplemente se convierte en una parte extendida de la creación de algo”. Su amigo y entonces director creativo de Gucci, Alessandro Michele, dijo a Vogue, “Está realmente en contacto con su lado femenino porque es algo natural. Y es una gran inspiración para una generación más joven… Creo que es un revolucionario”.

