El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 2 de febrero de 2024

Aries

Sal al mundo y relaciónate. Escucha historias y atesora experiencias de otros, que sumadas a las tuyas pueden ayudarte a ser más asertivo a la hora de tomar decisiones. Aprenderás tanto que cada paso que des será en pro de algo mejor, con los pies bien puestos sobre la tierra, como debe ser.

Tauro

No sufras de más. Te haces películas mentales, que aunque de cierta forma tienen que ver con la realidad, al sobredimensionarla se convierten en una pesadilla peor. Si dudas de algo, ve y pregunta y si aún así no te convences, indaga hasta que estés claro, sin suponer, sólo en base a los hechos.

Géminis

Se fiel a tu mismo y a tus proyectos personales. Cuando tengas una idea, madúrala y acepta consejos de quienes te aman y que en primer lugar tengan experiencias similares y en segundo, que hayan éxito en esa área, pero no aceptes críticas de personas malintencionadas. No necesitas ese ruido externo que te hace perder la confianza y te aleja de tus objetivos.

Cáncer

La vida no es un cuento de hadas, pero tampoco es una telenovela. Ni demasiado rosa, ni muy trágica. La vida es simplemente vida y somos nosotros, quienes con nuestras programaciones mentales las complicamos. Hoy será un día en que todo fluirá, en que soltaras los apegos y te sentirás un poco más libre.

Leo

Piensa detenidamente que harás para concretar una idea. Puede que tengas que esforzarte más, expandir tus conocimientos y buscar ayuda. Tomar decisiones asertivas no sucede de la noche a la mañana, ni siquiera podrás tomarlas hoy. Cada cosa a su tiempo Leo, ten presente que el que si corres, puedes caerte.

Virgo

Tienes que tomar una decisión que involucra a otras personas y al final te escoges a ti. Y es que no puede ser de otra forma. Tú eres el centro de tu universo y aún cuando ames con locura a alguien, jamás la puedes amar más que a ti. Puede que no sea fácil, pero cuando haya pasado el dolor solo sentirás liberación. Confía, que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana.

Libra

Para todo siempre hay más de una opción y a veces nos aferramos a una porque pensamos que es la mejor. Hoy mantén la mente abierta y atento a consejos de otros. Puede que tengas que cambiar de opinión, y eso está bien, porque no eres dueño de la verdad y aun cuando tus ideas pueden ser buenas, las de otros pueden ser brillantes.

Escorpio

No te quedes esperando, has que las cosas pasen. Ve tras el amor, sin perseguirlo ni forzarlo. A veces esperamos que la otra persona de el primer paso y atrasamos el proceso, porque puede que por miedo este reprimida igual que tú. Al final te dirás ¿porque no lo hice antes?

Sagitario

Aunque tu objetivo puede ser el mejor de tu vida, también puede ser frustrante descubrir que el proceso es duro y que requiere mayor esfuerzo del que pensabas. Por otro lado puedes sentir flojera o falta de ganas. No todos los días puedes sentirte motivado. Crear un método e imponer disciplina te ayudará a lograr lo que te propongas.

Capricornio

Ofrece lo que tienes y da, pero con limites, ni un poco más, porque si das de más sería desequilibrado y cuando la balanza inclina más de un lado, pesa y cuando pesa, todo se convierte en un caos. La vida se trata de balances, de un “yo te doy”, “tu me das”, así de fácil y práctico.

Acuario

No permitas que el stress te domine. Has las cosas a tu ritmo, sin correr ni desesperarte. Igual llegarás, pero no es lo mismo llegar agotado, que hacerlo con energía y capaz de ir mucho más allá. Hoy podrás dedicar un tiempo al relax con personas especiales, desconéctate y disfrútalo.

Piscis

No trates como perdurable lo efímero, ni como efímero lo que puede ser para toda la vida. Vive en el presente, sin proyectarte a un futuro, que a veces sólo está en tu mente. No necesitas tomar la vida tan en serio, pero tampoco puedes tomarla en broma. A partir de hoy se más justo y dale a cada experiencia y a cada persona la importancia que se merecen, ni más ni menos.