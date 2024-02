Eva Illouz: Cómo la izquierda abrazó una política de odio hacia los judíos

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Por si antes no estaba claro, el alineamiento de la izquierda global con Hamás es la prueba final de su bancarrota moral e intelectual. Ahora son otros los que tendrán que promover los valores de la Ilustración

Se podría imaginar que se trata de incidentes aislados. Pero esto está lejos de ser el caso. De hecho, se derivan de una ideología cuidadosamente formulada y forman parte de una alianza mucho más amplia entre el islam religioso y la izquierda “poscolonial”. La feminista radical y profesora de filosofía Judith Butler, en particular, ha desempeñado un papel importante en dar a estas formas de tácticas excluyentes su prestigio intelectual. Lo hizo en numerosos escritos y a través de su destacado papel en el movimiento BDS. En “¿Es secular la crítica?: Blasfemia, daño y libertad de expresión”, un libro del que fue coautora en 2009 con Talal Asad, nacido en Arabia Saudita, el difunto Saba Mahmood, nacido en Pakistán, y la académica estadounidense Wendy Brown, Butler desafió los valores de la separación del Estado y la religión y de la libertad de expresión, que ella y sus colegas condenaron por ser normas occidentales incuestionables. Para estos académicos, el laicismo y la libertad de expresión no son más que herramientas para que los occidentales apoyen una identidad que les ayude a marcar a otros (en este caso a los musulmanes) como fundamentalistas, un término visto como insultante en Occidente.

No estoy diciendo que los Estados Unidos y sus diversos antecedentes y aliados posteriores no hayan sido culpables de orientalismo, colonialismo y de llevar a cabo guerras sin sentido en el mundo musulmán. Desde el comienzo de la era colonial, han sido culpables de una destrucción insondable en el Oriente Medio. Lo único que digo es que si se quiere pedir cuentas a Occidente por su política violenta frente al mundo musulmán, también se debe, como mínimo, reconocer que los musulmanes también tienen intereses y estrategias políticas.

Permítanme explicar por qué me estoy refiriendo a su texto. Judith Butler y sus colegas respaldan las manifestaciones masivas que estallaron en el mundo árabe después de la publicación de Jyllands-Postends, y denuncian la hipocresía de un mundo occidental que no se opone a la burla del profeta Mahoma en las caricaturas políticas, y sin embargo se escandaliza por “Piss Christ” del artista André Serrano (una fotografía de 1987 que representa un modelo de plástico de Cristo en la cruz sumergido en orina) o por una caricatura discutiblemente antisemita. dibujado por Gerald Scarfe (publicado en el Sunday Times de Londres en 2013, y mencionado en el prefacio de una edición actualizada del libro, publicada ese mismo año}. En él, vemos a un Benjamin Netanyahu parecido a un ogro construyendo un muro de separación con los cuerpos ensangrentados de los palestinos. Este doble rasero, según los estudiosos, es una prueba de que el Islam es víctima de una exclusión simbólica y de que Occidente privilegia hipócritamente al cristianismo y a los judíos.

Me refiero al libro, que ya tiene más de una docena de años, porque sus autores y sus cargos, que siguen ocupando, son bien conocidos e influyentes. De hecho, se han convertido en emblemas de una gran parte de la izquierda global, y sus afirmaciones clave ejemplifican claramente las profundas divisiones dentro de ella. Hasta hace poco, pensaba que la incoherencia de estas posiciones las hacía inofensivas. Ahora me veo obligada a concluir que estaba equivocada y que las posiciones defendidas por estos académicos se han vuelto peligrosamente potentes, principalmente por dos razones: forman el modelo de una política de odio a los judíos, y han transformado a la izquierda en algo que ya no puedo reconocer ni identificarme. Una parte del campo que se ha manifestado abiertamente intimidante ha traicionado sus valores clave, haciendo inevitable y necesaria una escisión doctrinal dentro de la izquierda.

Los musulmanes no son los actores políticos irreprochables postulados por Judith Butler y sus colegas.

Lo que queda de la izquierda es una autocrítica interminable y una reflexividad paranoica. Si los valores afirmativos de la Ilustración no son más que un ejercicio de poder, la arena intelectual se convierte en un campo de batalla, ya que ninguna jerarquía normativa de valores permite que un punto de vista prevalezca sobre otro. Los individuos y los grupos se definen por sus identidades y, dado que las identidades no son negociables, el grupo que más se ofende es el que gana. La arena intelectual es ahora un campo de batalla de los ofendidos.

De hecho, si nos fijamos en los escritos de Judith Butler, encontraremos que apenas utiliza palabras como “terrorismo”, “ISIS” o “islam político”. Estas omisiones son la mejor estrategia para hacer que los musulmanes parezcan carentes de cualquier agencia política, para mostrar que en sus relaciones con Occidente sólo han sido víctimas. Sin embargo, cuando se oponen a Israel, se visten con el atuendo completo y glorioso de la política. Después de las masacres del 7 de octubre, Butler afirmó, en una entrevista con Democracy Now, que Hamas no es una organización terrorista sino una “lucha de resistencia armada”.

Los tres ejemplos que he discutido aquí –la anulación del doctorado honoris causa de Ayaan Hirsi Ali, la exclusión de los sionistas de una Marcha del Dique, y el extraño apoyo de Judith Butler al Islam y la denuncia de Occidente– muestran que esta izquierda no opera por inclusión sino por exclusión, que tiene afinidades inquietantes con el conservadurismo religioso reaccionario, siempre y cuando sea islámica. y que siempre termina privilegiando a un grupo sobre muchos excluidos: las sensibilidades musulmanas sobre el feminismo; antisionistas sobre sionistas; la sensibilidad musulmana a la blasfemia por encima de la sensibilidad judía a las imágenes antisemitas; Estados regidos por la sharia sobre la separación occidental del Estado y la religión. La única consistencia analítica y moral que se puede encontrar en este juego incoherente de exclusiones es que, cualquiera que sea el dilema, nunca son los judíos los privilegiados.

Esta no sería la primera vez que los académicos que viven en los entornos mimados de la academia occidental producen teorías excéntricas o aborrecibles, incluidas teorías que (pretenden) odiar las cómodas condiciones morales y legales que les permitieron producir esas teorías en primer lugar. Pero la cuestión es que estas teorías, cuyas contradicciones internas ya no garantizan su inocuidad, constituyen la base de una forma de suicidio colectivo de la izquierda. No me importaría la incoherencia y la mala fe si no estuviera convencido de que este camino privará de poder a la izquierda para luchar eficazmente contra la extrema derecha, que amenaza con destruir la democracia en tantos países del mundo. Su doble rasero, su falta de sentido común, su negación de los valores básicos por los que los europeos han luchado durante los últimos 300 años, y los bucles interminablemente paranoicos y autocríticos de esta izquierda, todo esto hace que parezca, a los ojos de muchos, grotesco y poco fiable. Si quiere renovarse y contrarrestar la mentalidad fascista de la sociedad israelí, la izquierda israelí debe inspirarse en los valores de la Ilustración y el socialismo y no en este nihilismo ideológico.

Cuando se trata de abordar el aparentemente interminable conflicto palestino-israelí, el único camino a seguir es que los judíos y árabes que viven juntos en Israel y Palestina, y en las democracias occidentales, forjen alianzas por su cuenta, sin la ayuda de los izquierdistas que ahora sobresalen en el arte nihilista de la paranoia y la exclusión. (La organización judío-árabe Standing Together – Omdim Beyahad – es un maravilloso ejemplo de tal alianza). Esa coalición de judíos y árabes abordaría las cuestiones candentes a las que se enfrentan sus pueblos: ayudar a los palestinos a alcanzar la soberanía política y vivir con dignidad; la reconstrucción de Gaza; la lucha contra el antisemitismo y el odio racial; desafiar y debilitar el fundamentalismo religioso que priva a las mujeres de los derechos básicos en el judaísmo y el islam; denunciando implacablemente a las autocracias árabes moralmente en bancarrota y al mesianismo judío y al bibi-ismo, no menos en bancarrota, que juntos han tomado a Israel como rehén de su agenda supremacista y antidemocrática. Contra el suicidio colectivo de gran parte de la izquierda en todo el mundo, los judíos y los árabes están en una posición privilegiada de tener una oportunidad crítica para reconstruir juntos lo que la izquierda hizo históricamente mejor: ofrecer esperanza en la oscuridad; prometer fraternidad humana a través de instituciones justas; y demostrando el poder aún revolucionario del universalismo.