Brian Nichols consideró alarmante la expulsión de la oficina de DDHH de la ONU en Venezuela

El Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, consideró este viernes que es alarmante la expulsión del personal de la oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU en Venezuela.

lapatilla.com

A través de un mensaje en su cuenta de X, señaló que la creciente intimidación contra dirigentes y activistas exacerban la crisis en el país.

“La expulsión del personal de la oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU de Venezuela es alarmante. La creciente intimidación de las voces disidentes exacerba las crisis humanitaria, política y económica de Venezuela”, expresó.

The expulsion of @UNHumanRights staff from Venezuela is alarming. Escalating intimidation of dissenting voices exacerbates Venezuela’s humanitarian, political, and economic crises. @ONU_es

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) February 16, 2024