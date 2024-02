Heroína en Tennessee: adolescente se lanzó a las vías del tren para salvarle la vida a mujer en silla de ruedas

Lily Baker, una adolescente de Tennessee de 18 años, ha sido reconocida por sus acciones heroicas después de salvar a una mujer discapacitada de un tren que se aproximaba en un cruce ferroviario del condado de Giles, mostrando una rapidez de pensamiento.

Los medios de comunicación locales WTVF y WAFF informaron que Baker notó a la mujer, que luchaba por cruzar las vías en su silla de ruedas, mientras conducía.

Sin dudarlo, la joven salió de su vehículo para ayudar, pero cuando un tren se acercó, señalando su llegada inminente con bocinas y luces intermitentes, la situación se volvió peligrosamente urgente.

Según el relato de Baker a WTVF, la mujer en silla de ruedas expresó su incapacidad para caminar y su dolor. En un atrevido intento por salvar la vida de ambos, Baker levantó a la mujer con la intención de llevarla a un lugar seguro. Sin embargo, el intento de rescate se volvió aún más dramático cuando cayeron a las vías.

