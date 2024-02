Pocos profesores, sin pupitres y baños destrozados: Así “estudian” en la Universidad Simón Rodríguez en Maturín

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr), núcleo Maturín, denunció las malas condiciones de la institución, así como presuntas irregularidades para inscribir materias. Esta situación ocurre también por el déficit de profesores que no han podido contratar por los bajos sueldos que cobran.

Corresponsalía lapatilla.com

Alejandra Bermúdez, estudiante de esta casa de estudios, manifestó su descontento por las condiciones en las que iniciaron este nuevo semestre. Aseguró que uno de los mayores problemas de la universidad es el deteriorado estado de los baños, que no cuentan con lavamanos, agua y las puertas de los cubículos están dañadas.

“Acá atrás no se encuentran estudiantes felizmente para iniciar clases, estudiantes que no cuentan con inscripción en todas sus materias, debido a que tenemos un sistema bastante irregular e ineficiente. Hay compañeros que no han podido inscribir sus materias, debido a la falta de profesores. Los mismos no quieren trabajar, porque no les pagan, y porque las circunstancias en las que van a dar clases son bastante precarias”, expresó Bermúdez.

La joven agregó que los salones del segundo y tercer piso no cuentan con pupitres, como tampoco hay baños disponibles y se le suma la falta de agua, a pesar de que el director de este núcleo, Rubén González, afirmó que se estaba reparando la bomba que abastece los sanitarios de toda la institución.

En relación a las materias que no han podido inscribir, señaló que tal situación retrasa la culminación de sus estudios en el tiempo estipulado, especialmente cuando son materias que prelan con las del siguiente semestre.

Por su parte, Edinson Salamanca, vocero estudiantil de la Unesr Maturín, indicó que de 36 salones, solamente 15 cuentan con las llamadas “mesas-sillas y están incompletas”. Aseguró que cada aula requiere alrededor de 40 pupitres.

La bachiller María Domínguez, quien cursa el noveno semestre de Ingeniería de los Alimentos, denunció la falta de laboratorios, pues desde que comenzó la carrera no ha visto las prácticas requeridas. En este caso, apenas hacen experimentos muy sencillos en salones sin las debidas adecuaciones, pero aquellos contenidos que son más complejos, no han podido estudiarlos.