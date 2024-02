De las cámaras de Univisión a dirigir su restaurante: Katiuska Valiente, una periodista que llevó lo mejor de Venezuela a Boston

Katiuska es una venezolana audaz, periodista y emprendedora que reside en Estados Unidos. Su travesía desde el exilio forzado en 2011 está marcada por la perseverancia y su apellido le hace mérito a lo que representa: una mujer “Valiente”. Decidió escribir un nuevo capítulo en tierras extranjeras, fusionó su amplia experiencia y conquistó los paladares de todos en Boston a través de los auténticos sabores que solo Peka Restaurante ofrece.

El excelente servicio, los exquisitos platos con esencia latina y un ambiente acogedor destacaron al local en el mapa culinario luego de ser premiado como uno de los mejores en la ciudad. Más allá de eso, construyeron un lugar especial gracias a la conexión entre el equipo y los comensales que se volvieron parte de una familia. ¿Cómo su fundadora pasó de ser la reconocida presentadora de noticias en Univisión a una exitosa empresaria gastronómica? La Patilla fue tras la respuesta.

Por: Elizabeth Gutiérrez

Katiuska Valiente llegó a Estados Unidos en 2011, junto con su esposo y sus dos hijos, luego de huir de una férrea persecución política que sufrió su familia tras denunciar al gobierno venezolano ante la Organización de Estados Americanos. “Fue un momento muy difícil para nosotros, dejamos atrás nuestras vidas y pertenencias en Venezuela, sin saber qué nos deparaba el futuro”, recordó.

En la tierra de las oportunidades, esta joven criolla tuvo que empezar de cero, pero no se dejó vencer por el desánimo. Con su espíritu visionario, aprovechó todas las puertas que se le abrieron, desde trabajar como maestra de español para abogados en Harvard, hasta ser presentadora de noticias para Univisión Nueva Inglaterra.

“Cumplí mi sueño de ser presentadora de noticias en dos horarios importantes, a las 6:00 p.m. y 11:00 p.m”, dijo. Sin embargo, Katiuska no se conformó con eso. Su amor por la gastronomía la llevó a explorar un nuevo camino: abrir su propio restaurante. Peka, un nombre corto y fácil de memorizar para los norteamericanos que está construido con las iniciales de esta intrépida venezolana.

Para llevar a cabo su proyecto, esta criolla contó con el apoyo de su familia y de un equipo de trabajo admirable, formado por personas que comparten su visión y su entusiasmo.

“En Peka Restaurante, soy quien lleva las riendas, pero también tengo un equipo maravilloso. Mi gerente es un venezolano que llegó a este país hace dos años, con una historia de vida inspiradora y una pasión desbordante por crecer aquí. Mis chefs cuentan con más de 20 años de experiencia y son personas con una calidad humana excepcional, y en realidad, todo mi personal es excelente”.

Añadió que ha hecho una selección cuidadosa para quedarse con lo mejor, y hoy puede decir que todo su grupo de trabajo forma parte de una familia.

Detrás de los fogones

Peka abrió sus puertas en 2020, en medio de la pandemia del coronavirus, lo que supuso un desafío adicional para esta periodista venezolana en la gestión del restaurante. Al mismo tiempo, resaltó la influencia negativa de uno de sus allegados que casi conduce el negocio a la quiebra. Aun así, como líder ejemplar que es, tomó las riendas sin perder el foco y junto a su personal desarrolló estrategias de marketing que ahora le permite disfrutar el sabor del éxito.

Sin duda, Peka es una historia de superación que se preparó a fuego lento con mucha determinación. “En solo dos años, evolucionó considerablemente y se ha convertido en un referente para los venezolanos en la zona. Nos destacamos por nuestra atención al cliente, enfocada en brindar experiencias únicas, y por la calidad de nuestra comida, que ofrece sabores auténticos y distintivos que marcan la diferencia”.

Pero el rol de Katiuska superó las expectativas de un emprendedor común, pues su experiencia como profesional influyó en la creación de una marca que trasciende. Contó que se dedicó a estudiar el mercado, evaluar estrategias de redes sociales, conocer los restaurantes más populares de Miami y diseñar un plan único que le sirvió como plataforma para llevar su oasis culinario a otro nivel.

“Además, he establecido alianzas estratégicas con medios de comunicación y figuras reconocidas en el área para dar a conocer Peka. Todo esto lo aprendí y desarrollé gracias a mi formación como periodista. No le temo a las cámaras y me he dedicado a ser la imagen de mi negocio. Estoy completamente involucrada en todos los aspectos de mi restaurante y en darle lo mejor a mi comunidad aquí en Boston”.

En palabras de Katiuska, Peka Restaurante es mucho más que un lugar para degustar. Lo define como “un viaje culinario por Latinoamérica, llevando a sus invitados a explorar los sabores auténticos de Venezuela y otros países”. En sus platillos sirven experiencias memorables que conecta a cada comensal con sus raíces desde el primer bocado.

“Como venezolana me he encargado de agregarle a los platos algo típico de mi país. Para mí nuestras tradiciones enriquecen nuestra cultura y por qué no demostrarle al mundo entero que somos un país con una gastronomía auténtica”, expresó Katiuska.

Sabores que conquistan Boston

Pasión y dedicación son dos ingredientes clave en el menú de Peka, pues desde que abrió sus puertas hicieron de la buena gastronomía, el servicio excepcional y la hospitalidad su carta de presentación.

Los platillos que más destacan en su propuesta culinaria son el pabellón criollo, la paella, el pargo frito, las arepas y empanadas, aunque confesó que los tequeños han conquistado los corazones de los visitantes, convirtiéndose en los favoritos de la casa. “¡A los estadounidenses les encantan los tequeños!”.

La variedad, los distingue en la escena gastronómica de Boston con la tabla de diferentes tipos de carne que ofrece desde pollo, chicharrón, churrasco, falda y hasta gaucho. Lo mejor, es que viene acompañada de arroz con frijoles negros, plátano y yuca frita. “Esta opción fue creada para grupos grandes e incluye unas deliciosas arepitas fritas con queso, típicas de Venezuela”, explicó Valiente.

La iniciativa del local ha fascinado a los locales por sus instalaciones acogedoras, atención personalizada y eventos que lo hacen un referente indiscutible en la ciudad. Según su fundadora, la sazón que se distingue por la influencia de recetas latinoamericanas, especialmente venezolanas, va armonizada con ingredientes frescos, técnicas auténticas de la cocina tradicional que resaltan los sabores característicos de cada región.

“Seguimos recetas tradicionales venezolanas fielmente. Desde la harina de maíz (PAN) para las arepas hasta los cortes de carne típicos para el pabellón criollo y el queso paisa que utilizamos en diversas preparaciones”, afirmó.

Desde la comodidad de tu hogar hasta eventos especiales, Peka Restaurante ofrece una experiencia gastronómica única.

“Ofrecemos servicios de entrega a domicilio a través de plataformas como Uber Eats, Grubhub y DoorDash, lo que te permite disfrutar de nuestros platos desde la comodidad de tu hogar. Asimismo, ofrecemos la opción de take-out para quienes prefieren recoger su comida directamente en el restaurante”.

Añadió que también realizan servicios de catering y tratan de expandirse en ese mercado, para brindarle la oportunidad de disfrutar a todos en Boston de sus increíbles platillos en eventos especiales y reuniones.

Involucrados con la comunidad

La decisión de emprender en Boston no fue fortuita. Aseguró que primero prevalecieron sus ganas de salir adelante en un país que no la vio nacer ni crecer, pero que le brindó la oportunidad de vivir una vida tranquila y segura. No obstante, sus hijos también jugaron un papel fundamental en su motivación.

“Cuando llegué a este país, me encontré en una situación difícil tras divorciarme, pero logré superar muchas barreras, incluyendo las del idioma, y eso me impulsó a seguir adelante y buscar nuevas oportunidades de éxito”, contó.

La conexión que Peka Restaurante ha logrado establecer con la comunidad venezolana en Boston es tan genuina como los sabores que ofrece en su menú. Katiuska destacó la importancia de contar con un equipo criollo excepcional, pero no solo se trata del ámbito laboral, sino que todo se traduce en una experiencia acogedora para quienes buscan un pedacito de Venezuela en cada visita.

Este vínculo con nuestra idiosincracia se amplifica a través de shows que rescaten esa jocosidad de los que llevamos el amarillo, azul y rojo en el pecho. “Organizamos regularmente eventos venezolanos y celebramos tradiciones culturales como ‘El gaitazo’, proporcionando un espacio para que la comunidad se reúna y comparta experiencias”.

La ambientación del restaurante refleja este rincón venezolano. Desde un mural con lugares emblemáticos de nuestro país hasta una pared con jergas criollas, cada espacio está diseñado para evocar recuerdos y emociones.

Además de la oferta cultural, Peka Restaurante se involucra activamente en la responsabilidad social, principalmente en proyectos de ayuda. “Una de las acciones más significativas fue cuando nuestro restaurante fue el único establecimiento venezolano que proporcionó comida a los 50 migrantes que quedaron varados en Martha’s Vineyard”.

Katiuska se enorgulleció al relatar que ahora dos de ellos trabajan en su local. “Esta experiencia no solo fortaleció nuestros lazos con la comunidad venezolana, sino que también nos permitió hacer una diferencia real en la vida de quienes necesitaban apoyo”.

La disciplina hace la diferencia

Peka Restaurante es un lugar para deleitarse con exquisitos platillos y un epicentro de intercambio cultural en esta metrópolis. Katiuska mencionó cómo su negocio se ha integrado con la comunidad, al forjar alianzas estratégicas con organizaciones como Amplify y Alpha, quienes tienen programas que empoderan, conectan y equipan a los latinos con los recursos para lograr el éxito personal y profesional.

“Esta colaboración fortalece nuestra presencia en la comunidad empresarial y nos permite participar en eventos y actividades que enriquecen la escena cultural de la ciudad. Además, estamos constantemente conectados con los eventos comunicativos en la ciudad, lo que nos permite estar al tanto de oportunidades para promover nuestra cultura y compartir experiencias con la comunidad”.

Pero este camino del emprendimiento deja lecciones profundas que se descubren a lo largo del tiempo. “No debes confiar en todo el mundo. La disciplina hace la diferencia y debes aprender a escucharte y no escuchar a los demás. Hay mucha envidia cuando la gente te cree exitosa, te envidia y esas son energías que no son buenas. Ser emprendedor no es fácil ni mucho menos en un país donde no conoces las reglas, pero la disciplina, la educación y esa voz interna que tienes entre el corazón y el estómago nunca fallan”.

Katiuska, insiste en que detrás de los logros de su restaurante hay un equipo que le ha dado las fuerzas necesarias para crecer. “Hoy por hoy somos un punto de referencia aquí en Massachusetts. Pasamos de no ser nada a marcar tendencia y ahora otros restaurantes nos copian”.

Premio a la excelencia

Aunque no tiene planes inmediatos de expansión, la periodista venezolana está enfocada en el crecimiento y la consolidación de su negocio actual. También, fueron reconocidos como uno de los mejores restaurantes de Boston lo que representa un hito significativo en su trayectoria, un triunfo que refleja años de dedicación y trabajo arduo en medio de la incertidumbre.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir mejorando. Al mismo tiempo, entendemos la responsabilidad que conlleva este honor, y nos comprometemos a mantener los estándares de excelencia que nos han hecho merecedores de este premio”, señaló.

Peka Restaurante se ha afianzado gracias a la visión, profesionalismo y entrega de una empresaria que trabaja con pasión y entusiasmo para ofrecer el mejor servicio. El rincón gastronómico promete seguir a la conquista de “La Atenas de América” con el orgullo de servir los sabores criollos en su mesa y expresar el amor por nuestras raíces.

“Las sonrisas de los clientes al bailar, cantar y recordar canciones del ayer y de ahora. Ver a abuelas llorando con una canción que las traslada a su pasado, o a jóvenes y americanos haciendo el famoso trencito por todo el restaurante, nos llena de regocijo porque sabemos que no solo estamos reviviendo momentos felices para nuestra gente, sino que le estamos enseñando a otros a apreciar nuestra cultura”.

Así que si tienes apetito, estás de paso por Boston y te gusta la buena comida, Peka es un lugar especial que no puedes dejar de visitar.

