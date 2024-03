La irónica reacción de Carlos Sainz junto a su padre tras su operación de apendicitis

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carlos Sainz fue operado de urgencia por de una apendicitis que le impidió poder disputar tanto la tercera sesión de entrenamientos libres como la clasificación para el GP de Arabia Saudí que se dispute este fin de semana.

Por Sport

El piloto español de Ferrari, operado con éxito en el King Fahad Armed Forces Hospital, quiso agradecer de inmediato las muestras de apoyo que recibió tras el percance sufrido y tiró de humor en sus redes sociales para dar una muestra clara que se encuentra perfectamente y con ganas de volver.

SAINZ 2?? – 0?? APPENDICITIS

Thanks everyone for your messages these past 24h. I really feel your support.?? pic.twitter.com/y88CYxI7n6

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) March 9, 2024